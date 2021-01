Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 22 de enero de 2021

Goal te cuenta la actualidad del día y las noticias de última hora que se producen en el fútbol mundial e internacional.

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 22 de enero de 2021:

Willian José cambiará Anoeta por la Premier. Según la 'Cadena SER', existe un principio de acuerdo entre la RealSociedad y Wolverhampton. Cesión con opción de compra no obligatoria de 20 millonesde euros. Eso sí el jugador está a la espera del permiso de trabajo y por ahora, parece que no irá a hasta la próxima semana.

Ivan Šaponjic ya es nuevo juagdor del CF. A pesar de ser pretendido por el Real y del interés del de Vigo, 'Sapa' jugará cedido en el Carranza hasta el 30 de junio. Tal y como ha publicado Goal, el serbio ha pasado reconocimiento médico con éxito para ponerse a las órdenes de Álvaro Cervera. Volverá al en julio .

El futuro de Martin Odegaard sigue siendo cuestión de horas. El noruego no tiene minutos con Zidane y ha pedido salir cedido del . Ahora mismo, el centrocampista tiene dos grandes opciones. Lo que parece más cercao es que acabe siendo cedido al , para jugar a las órdenes de Mikel Arteta. También tiene otra opción, volver a la , aunque parece más complicado ahora mismo.

Varios clubes de la Premier League están interesados en Maxi Gómez, delantero del . El uruguayo no acaba de estar a gusto en Mestalla y el club ché podría vender si se presenta una buena oferta, para que Peter Lim pueda recuperar el dinero de sus préstamos al club. El , tras el "no" de En-Nesyri, podría intentar la operación en próximos días.

⚪️🔵 Arkadiusz #Milik est olympien ! L’#OM officialise le prêt avec option d’achat du buteur polonais. Il est qualifié pour le match face à Monaco samedi soir. pic.twitter.com/CmsLN31xm9

— Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) January 21, 2021

El está interesado en conseguir el fichaje de uno de los mejores jugadores de la . Se trata de "Papu" Gómez, mediocampista de la de 32 años. Su desencuentro con su entrenador, Gian Piero Gasperini, podría precipitar la salida del "Papu", por el que el Sevilla se plantea hacer un gran esfuerzo en el mercado de fichajes.

A pesar de que está siendo uno de los jugadores más utilizados por Zinedine Zidane, Lucas Vázquez sigue sin renovar su contrato con el Real Madrid. El gallego termina contrato en junio y se aleja cada vez más del Real Madrid. En el club hay otras prioridades, entre ellas la rebaja salarial. Lucas, como Sergio Ramos, sigue con su futuro en el aire.

El central del Leipzig, que ha despertado el interés del Bayern, el y los dos clubes de Manchester, esperará al verano antes de tomar una decisión según ha podido saber Goal.

Dayot Upamecano won’t make a decision on his future until nearer the summer, with Bayern Munich, Chelsea, Man City, and Man Utd all interested, according to Goal & Spox.

— Ronan Murphy (@swearimnotpaul) January 21, 2021

El artículo sigue a continuación

Spartak and @ACFFiorentinaEN have reached an agreement over Alexander Kokorin’s move to the Italian side ⚡️



Good luck in Serie A, Sasha! 💪

— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) January 21, 2021

¡Buenos días, amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 21 de enero de 2021. Recordemos que sigue abierta la ventana de mercado invernal en desde el pasado 4 de enero y así se mantendrá hasta la medianoche del próximo lunes 1 de febrero de 2021.