Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 21 de diciembre de 2020

Goal te cuenta la actualidad del día y las noticias de última hora que se producen en el fútbol mundial e internacional.

Mourinho, dispuesto a todo por Sabitzer

Según el 'Daily Mail', el técnico del está dispuesto a pagar 50 millones de euros para hacerse con los servicios de la estrella del el próximo verano.

Laporta imagina un Barça sin Messi

"Si Messi dice 'no', nos lo tomaremos con deportividad y tendremos que seguir adelante y seguiremos adelante, esto no va a ser un impedimento para que hagamos también un club muy competitivo y empecemos ya una nueva etapa" asegura el presidenciable del a Europa Press.

El teme por la salida de Raúl De Tomás

Después del golazo del delantero desde mediocampo, el entrenador del Espanyol, Vicente Moreno, teme perderle el próximo verano. "No lo puedo confirmar, lo que puedo confirmar 100% es que quiero que se quede y creo que él también quiere".

El , cerca de fichar a Alexander González

El cuadro andaluz está cerca de anunciar el fichaje del lateral venezolano, que acaba de rescindir contrato con el Dinamo de Bucarest por impago, y que llegaría para cubrir la baja de Iván Calero, lesionado de larga duración.

Kubo quiere seguir en el

El diario 'As' asegura que el japonés cedido por el no piensa en salir del club amarillo a pesar de la poca confianza que le ha demostrado Unai Emery y cita fuentes cercanas al jugador.

El se interesa en Aleñá

El Getafe busca refuerzos de cara al mercado invernal y ha puesto sus ojos en el jugador del Barcelona, Carles Aleñá, según informa "Mundo Deportivo". El centrocampista apenas entra en los planes de Koeman y podría salir cedido a Getafe como ya hiciera la temporada pasada cuando recalase en el .

El Atlético se negó a vender a Oblak al

"Daily Mail" ha asegurado que el Chelsea intentó fichar a Oblak durante el pasado mercado de fichajes, pero "fue imposible, porque el Atlético se negó a negociar una cifra por debajo de la cláusula de rescisión de 120 millones". De este modo los ingleses, que ya en el pasado intentaron hacerse con los servicios del esloveno, vieron una vez más cómo el Atleti le daba calabazas. Es por esto que acabaron fichando a Mendy para intentar buscar un competidor para un Kepa en horas bajas.

El , a por Isco por petición de Arteta

Isco sigue sin entrar en las previsiones de Zidane, al menos no con el protagonismo que él querría lo que ha hecho que se disparen los rumores sobre su posible salida en el próximo mercado de invierno. El Arsenal es uno de los que busca reforzarse, habida cuenta que no le están saliendo las cosas como quiere y Arteta, en entredicho, se fija en Isco según informa "The Sun". Los gunners buscan un refuerzo que permita al equipo un enganche de calidad con los delanteros y el malagueño es el deseado. De momento no se hablan de cifras o de si sería una cesión con opción de compra.

El Milan volverá a la carga por Jovic

El futuro de Luka Jovic puede cambiar en este mercado de invierno. El Milan ya se interesó por los servicios del jugador balcánico pero no terminó de cerrarse el acuerdo y ahora prevén reunirse con el agente del jugador, Fali Ramadani, de cara a la próxima ventana de fichajes. Las relaciones con Ramadani son buenas y Jovic es uno de los que están en el punto de mira del conjunto milanista según "Marca".

Rudy García pide un esfuero por retener a Depay

Depay es sin duda uno de los grandes nombres de cara al mercado de fichajes. Consciente de que acaba contrato en 2021 y que al 99% no renovará, su entrenador en el Olympique de , Rudi Garcia, ha pedido al club un esfuerzo por retenerle para que no salga en esta ventana: "Si tenemos ambiciones, todavía estará con nosotros en la segunda mitad de la temporada. Memphis es un jugador de clase mundial y somos mucho más fuertes con él en el equipo", aseguró a "Telefoot".

Stones, cerca de renovar con el City de Guardiola

John Stones y el City negocian para la extensión del contrato del central según informa "The Telegraph". El jugador de 26 años tiene contrato hasta 2022 pero los citizens quieren prolongar su vinculación. Stones se ha convertido en pieza angular del proyecto de Pep desde su llegada en la 2020/2021.

Interés del en Giroud

El delantero del Chelsea podría volver a su país si el Marsella consigue convencerle con su proyecto y sobre todo con la necesidad de jugar de manera más asidua ahora que la está a la vuelta de la esquina. Según "Le10Sport" el conjunto marsellés habría hecho una propuesta.

Camavinga cuesta 50 millones

El Real Madrid sigue teniendo en mente intentar incorporar a Eduardo Camavinga, el joven jugador revelación de la y que el conjunto blanco sigue desde hace tiempo. Pese a que su participación en el ha bajado y su caché también, el precio de salida tal y como informa "Todo Mercado" es de 50 millones. Zidane, a la espera de ver si se cumple uno de sus viejos anhelos.

La Juve se entromete por Depay con el Barça

Según "Tuttosport" el Barcelona no es el único interesado en Memphis Depay, cuyo precio de salida ha bajado de 25 a 5 millones según informaba "Mundo Deportivo" y "Sport" este domingo. El delantero del Lyon ya declaró que quería jugar en el Barça el pasado verano, pero no se cerró la operación. El medio italiano afirma que la Juve busca un delantero en el próximo mercado de invierno y Depay se une a Milik (Nápoles) como jugadores por los que se ha interesado para reforzar su ataque.

El Arsenal se fija en Maxi Gómez

Según el "Daily Mail" británico, el Arsenal se habría fijado en el jugador del Maxi Gómez. Si bien su cláusula de rescisión es de 140 millones de euros, una cifra desorbitada para los gunners, la mala situación financiera de los che provocaría una rebaja en sus pretensiones como asegura el medio inglés. El valencianista suma 14 goles en 53 encuentros y está siendo clave en un Valencia que lucha por volver a codearse con los equipos punteros.

El se fija en Akanji

El Liverpool sigue a la caza de un defensa para paliar las bajas en defensa tras la plaga de lesiones que sufre. Tras fijarse en Upamecano o Koulibaly, ahora ha puesto sus ojos en el defensor del Manuel Akanji. Podría ser la solución para los reds tal y como afirma el "Daily Mail".

Nuno Mendes es el nuevo objetivo de mercado del Real Madrid para 2021. El lateral izquierdo del Sporting de es uno de los claros jugadores que se siguen desde el Santiago Bernabéu. El cuadro blanco ya sabe cual es su precio: 45 millones de euros, Inter y también siguen los pasos de Nuno Mendes.

"Bombazo" en Liverpool. El exfutbolista egipcio Mohamed Aboutrika ha asegurado en 'BeIn Sport' que Mo Salah no se encuentra cómodo en el Liverpool. El que fuera compañero del punta en la selección asegura que Salah se siente decepcionado por el trato que últimamente le ha dado Jürgen Klopp. "Sé que Salah no está feliz en Liverpool, me dijo las razones, pero es un secreto y no voy a hablar de ello", ha dicho.

El entrenador del AFC , Erik ten Hag, salió al paso de las informaciones que colocan al internacional mexicano Edson Álvarez como adquisición del Valencia CF durante el mercado de invierno y dijo que cuenta con él para la segunda parte de la temporada. Por tanto, se desvanece la posible llegada del mexicano a Mestalla.

La cesión de Takefusa Kubo en el Villarreal podría tener los días contados. El nipón, que se marchó cedido al club amarillo para crecer lejos del Real Madrid, podría salir en este mercado de invierno rumbo a otro club en el que tener más protagonismo. El Getafe sigue siendo el club mejor colocado para hacerse con sus servicios, como apunta el diario 'As'.

¡Buenos días, amigos de Goal ! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 21 de diciembre de 2020. El mercado volverá a abrir en el próximo 4 de enero, pero tras un verano extraño por el coronavirus, muchos equipos ya están planificando sus movimientos para cuando vuelvan a poder firmar jugadores.