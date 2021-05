Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 9 de mayo de 2021

Vieira podría reemplazar a Rudi García en el Olympique de Lyon

Según "L'Équipe", Rudi García dejará el Olympique de Lyon cuando finalice la actual temporada y ya tendría reemplazante: Patrick Vieira, quien volvería a la Ligue 1 después de su experiencia en el Niza.

90 millones ofrece el United por Sancho

El Manchester United tiene a Jadon Sancho en su prioridad de cara al próximo mercado de fichajes tal y como afirma el "Daily Star". Los red devils han hecho una oferta de 90 millones de euros por el inglés, obviando a su compañero en el Dortmund, Erling Haaland, quien su precio de 200 millones de euros se sale de sus posibilidades.

El Lyon sigue a Lodi

El Lyon está considerando hacer una oferta por el defensa del Atlético de Madrid Renan Lodi. "L'Equipe" informa que el lateral izquierdo está en la lista de objetivos del equipo francés, ya que buscan fortalecer su línea de defensa para la próxima temporada. El brasileño ha ido de más a menos en el club rojiblanco donde empezó siendo titular indiscutible y ha alternado suplencias con titularidades en las últimas fechas.

El sueldazo que ofrece el United a Cavani para que siga

El United está contento con el rendimiento de Edinson Cavani esta temporada. Los red quieren retener al uruguayo un año más. Según "The Sun" le ofrecen 287.000 euros por semana (15 millones al año) para jugar una temporada más en el equipo. El uruguayo, que es objetivo de Boca Juniors, debe ahora pensar si seguir en Inglaterra o volver a Sudamérica.

El Inter no planea renovar a Vidal

El Inter no planea extender el contrato de Arturo Vidal, según "Calcio Mercato". El contrato actual del mediocampista chileno expira en 2022, y los nerazzurri han decidido no retenerle un año más debido a sus elevadas demandas salariales. El ex del Barcelona gana actualmente 6,5 millones de euros por temporada en el Inter, que está en proceso de intentar equilibrar sus finanzas tras registrar una deuda récord durante la crisis del coronavirus. Y todo ello pese a ganar el Scudetto.

Guardiola desvela las ofertas rechazas por Zinchenko

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha revelado que Oleksandr Zinchenko rechazó varias ofertas para salir el verano pasado del City y describió al defensor como un talento "excepcional". Zinchenko está disfrutando posiblemente de su mejor temporada hasta ahora en el Etihad Stadium, como demostró ante el PSG en las semifinales de Champions y es uno de los puntales del equipo de Pep.

El Chelsea va a por Kane

Los blues están ansioso por fichar a la estrella del Tottenham. Harry Kane está en el mercado y los londinenses quieren hacerse con sus servicios según "Football Insider". Los de Tuchel han marcado al jugador de 27 años como objetivo prioritario aunque deberán pujar con otros interesados como Manchester United y Manchester City que buscan un delantero centro top. Según los informes, Kane está valorado en más de 120 millones de euros pero se comenta que el jugador presionará para dejar a los Spurs y poder cumplir sus ambiciones de ganar la Champions.

El Real Madrid, pendiente de Koundé

Con la visita del Sevilla al cuadro blanco, todas las miradas estarán pendientes de Jules Koundé. El central sevillista está en el radar de la Casa Blanca, que según informa 'Mundo Deportivo', le tiene en su lista de futuribles ante la incertidumbre en torno a los centrales.

La Juve declara intransferible a De Ligt

La Juventus no tiene intención de desprenderse de Matthijs de Ligt, informa “Tuttosport”, pese a los acercamientos de Chelsea y Barcelona que han sido rechazados.

El internacional holandés sigue siendo uno de los talentos defensivos más prometedores del fútbol europeo y los juventinos no quieren desprenderse de un jugador de su talento.

Mourinho quiere a De Gea en la Roma

El nuevo técnico de la Roma, José Mourinho, podría buscar atraer a la capital italiana a David de Gea y Renato Sanches, informa “Corriere dello Sport”.

Jorge Mendes, principal representante de ambos jugadores, ha propuesto un posible cambio a la Serie A para De Gea, aunque queda por ver si el Manchester United lo dejará ir a bajo precio. Además del centrocampista del Lille, Renato Sanches, Mourinho aparentemente también está interesado en Andrea Belotti y Mauro Icardi para suplir a Edin Dzeko.

¡Buenos días, amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 9 de mayo de 2021. El lunes 1 de febrero cerró la ventana de mercado invernal en España y ya no se podrán volver a inscribir jugadores hasta el próximo 1 de julio, pero el mercado se sigue moviendo.