Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 8 de mayo de 2021

Goal te cuenta la actualidad del día y las noticias de última hora que se producen en el fútbol mundial e internacional.

El Real Madrid, pendiente de Koundé

Con la visita del Sevilla al cuadro blanco, todas las miradas estarán pendientes de Jules Koundé. El central sevillista está en el radar de la Casa Blanca, que según informa 'Mundo Deportivo', le tiene en su lista de futuribles ante la incertidumbre en torno a los centrales.

Oficial: Neymar, renovado con el PSG hasta 2025

El cuadro parisino ha hecho oficial la renovación del futbolista brasileño, que permanecerá 4 años más en la capital de Francia, dando así portazo a la posibilidad de que firme por el Barcelona.

Barnett: "El que quiera a Bale deberá tener mucho dinero y que él quiera ir"

El agente del delantero galés, Jonathan Barnett, ha hablado sobre el futuro de Bale, que parece que volverá al Real Madrid en el próximo mercado de verano.

“De momento no se ha hablado nada de su continuidad en el Tottenham. El que quiera a Bale deberá tener mucho dinero y que él quiera ir. Eso excluye a muchos clubs", aseguró a 'Sky Sports'.

El Bayern no cometerá locuras

El Bayern de Múnich "no realizará movimientos costosos" este verano, según explicó el presidente del club, Herbert Hainer, en medio de rumores de que los bávaros pensaban intentar el fichaje de Achraf Hakimi del Inter. También se les ha relacionado con jugadores como Haaland, pero a tenor de las palabras del mandatario, parece que no podrán hacer un gran desembolso.

L'Equipe: Neymar renovará con el PSG este sábado

El diario galo ha dado una de las noticias del día: Neymar renovará con el PSG hasta 2026. No solo eso, sino que 'L'Equipe' asegura que será este sábado cuando el futbolista brasileño firme su extensión de contrato con el cuadro parisino. Lo que nadie confirma es si de verdad existe la cláusula de los 75 millones de salida del verano de 2022.

Neymar prolonge ce samedi son contrat avec le PSG jusqu'en 2026 : https://t.co/m9GW4T1rNK pic.twitter.com/Cp7NpkQAlK — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 8, 2021

Sancho se quedará en el Dortmund "si no pasa nada raro"

A pesar de los crecientes rumores de un cambio en el verano, la continuidad de Jadon Sancho en el Borussia Dortmund no parece ser descabellado. En una entrevista con 'Ruhr Nachrichten', Michael Zorc, director deportivo del club afirmó que “si no pasa nada se quedará". Añadió que "no hay que buscar un club como comprador" sobre un Sancho que está en la órbita de grandes clubes.

Salah, otro gran nombre para el Chelsea

Los Blues se han fijado en el delantero del Liverpool. Mohamed Salah está en una lista de objetivos con tres hombres para la próxima temporada según afirma "Bild". El delantero del Liverpool pasó un período sin éxito en Stamford Bridge en su juventud, antes de despegar realmente en Anfield. Según los informes, el egipcio es uno de los nombres junto con Erling Haaland y Romelu Lukaku.

Fichar a Haaland vale 200 millones

Erling Haaland sigue siendo el gran nombre del mercado de fichajes. En una información de "Marca" habla de que el precio del noruego sería de 180 millones de euros (más comisiones) y afirma que el Real Madrid no está dispuesto a llegar a esa cifra bajo ningún concepto. Confían en que las buenas relaciones con el Dortmund puedan rebajarlo. El Barça también trabaja en esa línea dada la relación entre Laporta y Raiola, su representante. Lo que no queda claro es si existe la cláusula liberatoria en 2022 de 75 millones.

El PSG se fija en Fabián

El centrocampista del Napoli es objeto de deseo de los grandes de Europa, y el último en sumarse a la puja es el PSG. Según informa 'Il Corriere dello Sport', el cuadro francés podría tener más facilidades si el conjunto italiano no se clasifica para Champions.

¡Buenos días, amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 8 de mayo de 2021. El lunes 1 de febrero cerró la ventana de mercado invernal en España y ya no se podrán volver a inscribir jugadores hasta el próximo 1 de julio, pero el mercado se sigue moviendo.