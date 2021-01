Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 21 de enero de 2021:

Kalr-Heinz Rummenigge ha afirmado en 'Bild' que el central es un objetivo del club bávaro pero recuerda que "es jugador del Leipzig por lo menos hasta final de temporada así que sería precipitado decir que jugará en el Bayern".

Spartak and @ACFFiorentinaEN have reached an agreement over Alexander Kokorin’s move to the Italian side ⚡️



Good luck in , Sasha! 💪