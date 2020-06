Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy 9 de junio de 2020

Goal repasa las noticias y rumores del mercado de fichajes más importantes en LaLiga, Premier League, Serie A, Ligue 1, Bundesliga y otras ligas.

Mario Balotelli, prohibido entrenar en las instalaciones del Brescia

12.39 horas. Problemas para "SuperMario". El club lombardo tiene intención de rescindir su contrato pero, mientras lo consigue o no, ambos mantienen un tira y afloja casi a diario. El último capítulo se produjo esta mañana cuando Mario Balotelli se presentó a entrenar unos veinte minutos antes de las nueve, hora a la que estaban citados, y un empleado le denegó la entrada a las instalaciones

El busca salida para 'Michy' Batshuayi

12.15 horas. "Michy" busca nuevo equipo. Con la inminente llegada de Timo Werner, el Chelsea busca acomodo ahora para el belga Michy Batshuayi. El 'Sunday Express' informa que es uno de los equipos mejor colocados para hacerse con los servicios del delantero. En un principio, el Chelsea pide 40 millones de euros por el pase del ex valencianista.

Gorosabel renueva por la hasta 2024

12.00 horas. Ya es oficial: Andoni Gorosabel seguirá en la Real Sociedad hasta 2024. El lateral de Arrasate ha firmado hoy su nuevo contrato y se muestra feliz y orgulloso ante esta situación. "El llegar al primer equipo no es un camino fácil, tienes que trabajar mucho para poder tener la oportunidad", ha señaladoel futbolista, uno de los grandes talentos de la cantera.

✍ COMUNICADO OFICIAL | Andoni Gorosabel, hasta 2024 💙#Gorosabel2024 #AurreraReala — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) June 9, 2020

Huntelaar, entre renovar por el o fichar por el Heerenveen

11.30 horas. "El cazador" podría renovar con el AFC Ajax. Huntelaar podría no marcharse de Amsterdam, como todo parecía indicar, porque el Ajax mantiene un diálogo constante para valorar la renovación del ex delantero del , tal y como informa "Voetbal International". El Heerenveen se perfilaría como la alternativa para el artillero holandés.

Lallana no se marchará del

11.00 horas. Todo parecía cantado para que acabase fichando por el , pero Klopp lo ha frenado en seco. Adam Lallana no se irá de Melwood. El contrato del centrocampista expirará el 30 de junio, pero Jürgen Klopp ha dejado en claro que quiere que Lallana siga en Anfield. Lo considera clave en su esquema.

El futuro de Santos Borré pone en alerta a y

10.30 horas. El futuro de Santos Borré sigue en el aire. Helmuth Wenning, su agente, habló para "Oral Deportiva"de su cliente: "Sólo saldrá por una gran oferta que le conforme a él, a River y al Atlético. A Rafa le gustaría tomarse una revancha en Europa". El Atlético de Madrid tiene el 50% del pase de Santos Borré, mientras que River Plate conserva el otro 50%. Eso sí, el Atleti puede recomprar ese 50% de River si paga 7 millones de euros, con lo que podría quedarse a Santos Borré o si quiere, traspasarle a otro equipo.

Marotta: "Espero que el no pague la cláusula de Lautaro Martínez"

10.21 horas. El "posible" fichaje de Lautaro Martínez por el Barça sigue dando que hablar. Ahora es el Inter el que se ha referido a eso. Giuseppe Marotta, administrador delegado del Inter, habló en 'La Gazzetta dello Sport' de Lautaro y los intentos del Barça por hacerse con sus servicios: "Es joven, tiene el futuro de su lado y es un elemento funcional para Conte. Hay una cláusula de rescisión que espero no paguen", comentó.

: se marcha Alfred Schreuder

10.00 horas. Había rumores a repecto, pero ahora mismo ya tiene carácter oficial. El Hoffenheim confirmó la salida del banquillo del entrenador del primer plantel, Alfred Schreuder. Así lo ha hecho público el club a través de sus redes sociales. El equipo ahoramismo es séptimo en la y en los últimos cuatro partidos ha sumado dos victorias y dos empates.

Die #TSG Hoffenheim und Alfred Schreuder beenden ihre Zusammenarbeit.



Der Klub einigte sich mit dem 47-Jährigen auf die sofortige Auflösung seines Vertrages.



🌐 https://t.co/q8ypXlJeSR pic.twitter.com/fdDBXwNAiI — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) June 9, 2020

Pedro Rodríguez, muy cerca de salir del Chelsea para firmar por la

09.33 horas. Pedro Rodríguez le ha dado el "OK" a la Roma. El canario queda libre en el mercado tras finalizar contrato con el Chelsea y según informa el tabloide inglés "Daily Star", el atacante tiene ya cerrado un acuerdo verbal con el cuadro romanista. Cabe recordar que en española, equipos como CF o Real también se habían interesado por Pedro, que está ahora mismo más cerca de Roma que de volver a .

El Chelsea, tras "atar" a Ziyech y Werner, también va a por Kavi Havertz

09.00 horas. Si al final acaba firmando todos sus objetivos, el Chelsea tendrá un mega-proyecto. Tras acometer los fichajes de Ziyech y de Timo Werner, que costará 55 millones de euros y aún está por ser oficial, el Chelsea también quiere a la estrella del Leverkusen, Kai Havertz. Según 'Daily Mail', el magnate Roman Abramovich ha reservado 85 millones de euros para poder fichar al crack que está sorprendiendo en la Bundesliga. Havertz, que está en la órbita de Real Madrid y Barça, ahora "suena" para el Chelsea.

Dybala sueña con el Barça y con jugar junto a Messi

08.30 horas. Está en la Juve, pero no le hace "ascos" a la posibilidad de acabar en el Barça. Paulo Dybala concedió una entrevista a la 'CNN' en la que habló de su trayectoria en el campeón italiano y en la que no escondió su predilección por jugar junto a Leo Messi: "El Barça es un gran club, de nivel mundial, y con Messi es todavía más grande. Sería bonito jugar ahí con él, pero la también es una entidad muy grande" Sobre su renovación con la Juventus, comentó que "por ahora no hay nada".

08.00 horas. Buenos días a todos los futboleros de Goal. Hoy, 9 de junio de 2020, estamos dispuestos a contaros desde aquí la última hora del mercado de fichajes, que poco a poco se va "calentando". El fútbol español volverá este miércoles a la competición , con el partido entre y Balompié, de la Liga123. Y el jueves, el plato fuerte en Primera División , con el FC-Real Betis. En cuanto a las fechas de la apertura del mercado de fichajes, información de servicio: España abrirá su mercado de fichajes del día 1 de julio hasta el 22 de septiembre de 2020.