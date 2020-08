Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 28 de agosto de 2020

Goal repasa las noticias y rumores del mercado de fichajes más importantes en LaLiga, Premier League, Serie A, Ligue 1, Bundesliga y otras ligas.

Mercado, en directo: noticias, fichajes y rumores

Milan- acuerdo por Brahim

16.10 horas | y Real Madrid se han puesto de acuerdo por Brahim Díaz, según la prensa italiana. Ambos clubes han acordado el pase del jugador, que llegaría en calidad de cedido, veremos si por una o por dos temporadas. Eso sí, ahora falta saber si el jugador dará luz verde a la operación para jugar en San Siro.

Ibrahimovic ganará 7 millones

15.35 horas | Zlatan Ibrahimovic ganará 7 millones netos al año en el AC Milan. Eso es lo que se ha pactado entre club y futblista. Medios italianos apuntan que ya se cierra la negociación para la extensión del contrato del delantero sueco, que ganará esa cantidad fija, sin diferentes bonus.

El , a por Milinkovic-Savic

15.00 horas | El cuadro parisino quiere al mediocentro balcánico. Según 'Corriere della Sera', el conjunto galo ha hecho una oferta de 60 millones de euros por el jugador serbio. El mediocentro tiene contrato en vigor con la entidad romana hasta el 30 de junio del año 2024

14.40 horas | Está a un simple paso. El fichaje de Claudio Bravo por el se encuentra ya en su recta final. Según avanzó Goal, el fichaje del chileno era una prioridad hace semanas para el técnico Manuel Pellegrini. Las negociaciones del club verdiblanco con el representante del guardameta chileno están encarriladas. Será el segundo fichaje bético tras Martín Montoya.

Andrés Fernández, al

14.30 horas | El Huesca tiene nuevo portero y es un viejo conocido para sus aficionados: Se trata de Andrés Fernández. El guardameta de 33 años llega a la que ya fue su casa procedente del CF.

13.55 horas | Deyverson ha sido presentado como nuevo jugador albiazul en Mendizorroza. El futbolista llega en calidad de cedido al Deportivo , cedido por el club propietario de sus derechos, el Palmeiras brasileño.

13.45 horas | Jurgen Klopp ha insistido en que el no está en la carrera para fichar a Messi. El técnico alemán ha comentado: "¿Interés en Mess]? Sí, ¿quién no quiere a Messi en su equipo? No hay ninguna posibilidad. Los números que se barajan no son en absoluto para nosotros. Pero ... ¡buen jugador!"

13.05 horas | Tal y como avanzó Goal, el Everton quiere a James Rodríguez. Eso sí, aunque el club inglés negocia con el Real Madrid por el colombiano, los medios ingleses explican que el necesita que James se rebaje su salario. Si no lo hace, sería muy complicado conseguir su fichaje este curso.

12.40 horas | El central brasileño ya es del . Salió del PSG libre de contrato y ahora acaba de hacer oficial su fichaje como agente libre por el club de Londres. Silva, que ya tiene 35 años de edad, completa así su llegada a la Premier League. El Chelsea, sigue su política de refuerzos.

12.30 horas | Según'Daily Express', el Chelsea necesita vender jugadores para paliar el desembolso de 100 millones por el alemán Kai Havertz. El Chelsea podría dar salida a Marcos Alonso, el lateral izquierdo español en este mercado. El podría ofrecer 16 millones de euros por sus servicios.

12.05 horas | El Real ha alcanzado un acuerdo con el United para el traspaso del cancerbero madrileño, quien firma por 3 temporadas. El ex del se compromete con la entidad blanquivioleta hasta el 30 de junio de 2023.

11.35 horas | El de Lagarto busca salida del Atlético de Madrid. Apenas ha marcado 17 goles en 83 partidos disputados desde su regreso. Su elevada ficha, de 10 millones netos al año, es un obstáculo para encontrar club comprador. Te contamos todos los detalles de la posible salida de Diego Cota en Goal.

11.20 horas | Marc Roca es una de las piezas más cotizadas en el mercado de fichajes. Tras el descenso del , el club está pidiendo entre 15-20 millones por su venta. Tras el interés del CF y del Atlético de Madrid, así como de varios clubes italianos, ahora parece que el Bayern de Múnich podría volver a la carga tras la marcha de Thiago.

11.10 horas | El quiere fichar a Nikola Kalinic, que aún tiene contrato con el Atlético de Madrid. No obstante, los turcos dicen que no tienen demasiado dinero y el jugador quiere salir del Atleti con la carta de libertad. Los rojiblancos no quieren otra cesión, sino traspaso, y están pidiendo 3 millones de euros.

11.05 horas | Hace años que el Atlético de Madrid está interesado en Alexandre Lacazzette. Ahora desde la prensa inglesa se apunta que Lemar o Vitolo podrían entrar en la operación Lacazette. Desde aseguran que el Atlético de Madrid estaría dispuesto a incluir estos jugadores para fichar al delantero "gunner". Parece improbable pero..

10.45 horas | Ronald Koeman quiere a Wijnaldum para su nuevo Barça. El Liverpool no quiere vender, pero el jugador acaba contrato en junio de 2021 y si finalmente los "reds" firman a Thiago Alcántara, el holandés podría plantearse salir. El Barça podría liberar masa salarial y presentar una buena oferta por Wijnaldum.

10.20 horas | Sería su primer fichaje del verano. El Valencia pelea por conseguir la cesión de Étienne Capoue. El club de Mestalla está negociando con el para obtener el préstamo del centrocampista de 32 años. El francés es una petición expresa de Javi Gracia. El Valencia quiere cesión y el Watford, cobrar algo por el traspaso.

10.12 horas | Marcos Acuña integra la lista de opciones que maneja Monchi para reforzar la banda zurda del Sevilla FC. El director deportivo nervionense lleva un tiempo siguiendo los pasos del argentino del Sporting Clube. Eso sí, la y el Nápoles también están muy interesados en el fichaje de Acuña.

09.25 horas | El cuadro londinense se resiste a dejar escapar a Thomas Partey. Según el diario "The Guardian", los "gunners" aún no han hecho una oferta en firme al Atlético de Madrid, pero tiene previsto poder pagar 40 millones de euros más otros 10 en variables. Veremos qué pasa con Thomas en las últimas horas.

08.35 horas | Según informa el diario 'Record', Real Madrid y acordaron la llegada al club portugués del atacante Mariano Díaz, sin espacio en los planes de Zinedine Zidane. Eso sí, ahora falta llegar a un acuerdo económico con el jugador, que percibe una ficha de 5 millones de euros netos por temporada.

08.00 horas | "Bombazo" en "Marca". El intentó hacer un trueque con el Atlético de Madrid y que le propuso que Antoine Griezmann regresara al Metropolitano con Simeone y que João Félix fichase por el Barcelona para jugar en el Camp Nou. La operación estuvo sobre la mesa de ambos clubes y finalmente, el Atlético de Madrid dijo "no" a la operación. Según relata el diario "Marca", este intento de trueque sucedió pocos días antes de la histórica debacle frente el Bayern de Munich.

08:00 horas | ¡Buenos días amantes del fútbol, amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 28 de agosto de 2020. Además, si tenéis cualquier tipo de duda o consulta acerca de cuándo abre y cuándo cierra el mercado de fichajes en o en otros países del mundo, os lo explicamos aquí.