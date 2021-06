Goal te cuenta la actualidad del día y las noticias de última hora que se producen en el fútbol mundial e internacional.

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 15 de junio de 2021

El delantero alemán del Chelsea es muy del agrado de Carlo Ancelotti según se cuenta en las páginas del diario británico "Daily Express". El joven atacante de 25 años fue adquirido por los Blues hace ahora un año y ha aportado 12 goles y 11 asistencia con el Chelsea en 52 encuentros. Como suele ser habitual, un hipotético traspaso dependerá de las cantidades que se ofrecieran pero, en todo caso, deberían ser superiores a los 55 millones que los londinenses abonaron al Leipzig.

En un intento por remontar el vuelo de los últimos tiempos, el Arsenal está intentando montar un equipo lo más competitivo posible. Ahora se ha conocido a través de "The Sun" que los gunners estarían dispuestos a negociar con el Betis la posibilidad de fichar al centrocampista. En todo caso, y a pesar de que su cláusula de rescisión supera los 80 millones, el Betis estaría dispuesto a pensarse una posible salida de su jugador siempre que la oferta fuera muy importante.

Cristiano Ronaldo ha hablado en rueda de prensa durante la concentración de la selección de Portugal y ha hecho referencia a su futuro inmediato: "Llevo 18 años jugando a un alto nivel. Si estuviera empezando ahora, con 18 o 19, tal vez no dormiría pensando en mi futuro. Pero a los 36 años lo que venga será para bien, sin importar si me quedo o me voy, eso no es lo más importante ahora. Ahora estoy centrado en la Eurocopa".

El artículo sigue a continuación

La Lazio, tras Kepa Arrizabalaga

El guardameta de Ondarroa ha visto cómo su presente en el Chelsea pasa por sentarse en el banquillo ante la titularidad de Mendy. Así, tanto al club como al portero les puede interesar buscar una salida a tener inmovilizado tanto dinero entre los suplentes. Parece que un posible destino para el ex del Athletic Club podría estar en la Lazio, que en el caso de que cristalizaran las negociaciones se haría cargo de la mitad de la ficha del vasco.