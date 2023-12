Los clubes ya buscan potenciarse de cara a un mercado de invierno que se abre en menos de un mes.

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 9 de diciembre de 2023

Sergi Darder: "El Barça me quiso pero no hubo ni un 1% por mi parte de poder ir"

"Tuve la posibilidad de fichar por el Barça este verano. Fueron horas de mucha rayada. Es duro decir que no a un equipo así pero cuando lo pensé fríamente mi cabeza no me permitía eso. No hubo ni un 1% por mi parte de poder ir", expresó Sergi Darder en Onda Cero. Sin duda, se trata de unas declaraciones que seguramente lo hagan más querido dentro del Espanyol.

Xavi quiere seguir contando con Joao Félix

En rueda de prensa, el entrenador azulgrana aseguró: "Ya he dicho que me gustaría serguir contando con Joao Félix la próxima temporada, claro. Y al club, también. Lo que es la negociación, no me incumbe. Pero como entrenador, claro que sí me gustaría contar con él".

El RB Leipzig no tira la toalla por Ouedraogo

Ouedraogo es una de las grandes sensaciones en Alemania y su alto rendimiento ha llamado el interés en este caso del Leipzig. Según informa Philpp Hinze, incluso han mandado una carta por escrito al futbolista con el objetivo de convencerlo. De momento, el joven talento alemán está centrado en su recuperación y, de momento, no existen negociaciones con ningún club, aunque Ouedraogo es muy del gusto del Bayern de Múnich. El Schalke espera sacar un rédito económico importante en un futuro por su nueva perla.

Araujo, prioridad para el Bayern

El club alemán sigue insistiendo en el central del FC Barcelona, según Florian Plettenberg. Thomas Tuchel, entrenador del conjunto bávaro, según el periodista de Sky, llamó al uruguayo para dejarle claro lo importante que sería en su esquema y que lo quiere urgente y sin importar precio de traspaso.

El Madrid evitó que Nico Paz fuera al Dortmund

Según informa el diario alemán

el Dortmund quiso hacerse con los servicios del jugador el pasado mercado invernal, pero se encontró con el continuo rechazo del conjunto blanco, que no quería soltar al jugador. En el Real Madrid tienen muchas esperanzas puestas en él y rechazaron cualquier salida, ya que consideran que puede estar a las órdenes de Ancelotti sin tener que pasar previamente por otro club y rechazó la oferta del Dortmund.

Sport Bild,

Xavi: "Aleix tiene nivel para el Barcelona"

"¿Aleix? Es un futbolista que me gusta, está haciendo una temporada enorme. Tiene mucha capacidad técnica y mucho nivel para aquí, para el Barcelona. ¿Si él quiere jugar aquí? ¿Quién no querría jugar en un equipo grande como el Barça?", dijo Xavi Hernández en la rueda de prensa previa al Barça-Girona.

¡Buenos días, amigas y amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy. No hay equipo en Europa que no esté pensando y trabajando en cómo reforzar su plantilla de cara a un mercado de invierno que empieza dentro de pocas semanas. Los rumores se aceleran y las principales novedades las tendrás aquí a lo largo de todo el día. En España, el mercado de fichajes de invierno comienza el 2 de enero de 2024 y finaliza el 1 de febrero, a las 23:59h.