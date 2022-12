Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 6 de diciembre de 2022

Los clubes ya buscan potenciarse de cara al mercado de invierno.

Gakpo ya tiene precio: 60 millones

Cody Gakpo, jugador del PSV y estrella de Países Bajos en esta Copa del Mundo, está en el radar de varios grandes de Europa. El que más "suena" es el Manchester United. En el PSV lo tienen claro: si tiene que salir, lo hará, como mínimo, por 60 millones.

El Aston Villa también quiere a Cunha

Matheus Cunha está cerca de fichar por el Wolverhampton Wanderers. Y el central Felipe también podría entrar en la operación. Sin embargo, no es el único club inglés interesado en Cunha. El Aston Villa estudia presentar una oferta por el brasileño en proximos días.

Rabiot, en el radar del Newcastle

Adrien Rabiot, centrocampista francés, es el gran objeto de deseo del Newcastle para reforzar su centro del campo. Las "urracas" quieren presentar una oferta para sacarle de la Juventus y conseguir su fichaje.

Mendes sigue "trabajando" por Joao Félix

Joao Félix podría salir del Atlético de Madrid en enero. Su agente, Jorge Mendes, sigue trabajando el mercado y buscando ofertas de posibles compradores. Interesa al PSG, Manchester United y Chelsea, según varios medios de comunicación.

AC Milan quiere renovar a Giroud

Tras su buen Mundial, Olivier Giroud, delantero de Francia, podría ver cómo su club, el AC Milan, decide renovar su contrato. El entrenador Pioli quiere que continúe un año más y el club está decidido a presentarle la renovación.

Henry ¿seleccionador belga?

Tras el adiós de Roberto Martínez a la selección belga, que quedó KO en la fase de grupos de la Copa del Mundo, la federación busca sustituto. Thierry Henry, Vincent Kompany y Herve Renard suenan para el banquillo belga. ¿El favorito? Titi Henry.

El Espanyol sondeó a Vallejo

Según "Mundo Deportivo", el RCD Espanyol sondeó a JesúsVallejo por petición expresa de DiegoMartínez, con quien ya coincidió en sus dos cesiones en el Granada. Sin embargo, la operación se frustró. Vallejo no quería salir del Madrid.

Gvardiol no tiene cláusula de rescisión

Josko Gvardiol, defensa de Croacia y pretendido por varios "grandes", no tiene cláusula de rescisión. “Con respecto a una posible transferencia en 2023, no tenemos prisa y puedo dejar claro que no hay acuerdos previos con ningún club”, afirmó su agente, Marjan Sisic.

¡Buenos días, amigas y amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy. No hay equipo en el mundo que no esté pensando y trabajando en cómo reforzar su plantilla de cara al mercado de invierno. Los rumores se aceleran y las principales novedades las tendrás aquí a lo largo de todo el día. El mercado de fichajes de invierno 2023 comenzará el 3 de enero y finalizará el 31 de enero de 2023 a las 23:59h.