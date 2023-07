Los clubes siguen potenciándose de cara a la próxima temporada.

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 26 de julio de 2023

El City no se rinde por Walker

El inglés está cerca de jugar la próxima temporada en el Bayern Munich, pero Pep Guardiola no da por perdido a su jugador. Así lo manifestó: "Lo queremos, sí, al final no sé qué va a pasar. Sé que estamos en contacto, los dos clubes, lucharemos por él como estoy seguro que lo hará el Bayern. No sé cómo terminará".

EL CÁDIZ CONSIGUE LA CESIÓN DE LUCAS PIRES

OFICIAL: SORLOTH AL VILLARREAL

El delantero noruego que militó la pasada temporada en la Real Sociedad ya es jugador del Villarreal. Tras las bajas sufridas por el Villarreal en este mercado veraniego, comienzan a llegar los refuerzos para Quique Setién. Todos los detalles, aquí.

Principio de acuerdo entre Hojlund y el Manchester United

Según Fabrizio Romano, el acuerdo ya ha sido alcanzado. Sería un contrato de cinco años, hasta 2028, con una opción a una sexta temporada. La próxima semana, los "Red Devils" van a presentar una oferta al Atalanta que estará entre los 90 y los 100 millones de euros.

Pedro renueva con la Lazio

El ex jugador del Barcelona ha renovado con el equipo romano hasta el 30 de junio de 2024. Una temporada con opción a una segunda. El extremo ex internacional y campeón del mundo, tiene 36 años y podría terminar su carrera en su actual equipo.

Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 26 de julio de 2024. LaLiga ha terminado y los clubes buscan perfilar sus intenciones para poder reforzar sus plantillas de cara al verano.