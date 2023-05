Los clubes siguen potenciándose de cara al próximo mercado de verano.

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 2 de mayo de 2023

El próximo "9" del Bayern Munich

Niclas Fullkrug, según informa "Calciomercato". Claro que el delantero del Werder Bremen es, hasta el momento, una especie de "segunda opción" porque el objetivo principal sigue siendo Harry Kane, a pesar de que el fichaje del inglés es casi imposible.

Wilfried Zaha se anota en la carpeta del Barcelona

La estrella del Crystal Palace, de 30 años, finaliza su contrato a final de temporada y quedará así libre para fichar con otro club. ¿Qué equipo suena para el futuro del internacional marfileño? Sí, el Barcelona, según indica el diario "Telegraph".

Javi Gracia podría ser despedido

Así lo informa el periodista Fabrizio Romano. El Leeds podría dejar de contar con el entrenador en los próximos días, debido a los malos resultados. El español fue contratado en febrero y sólo ha dirigido 11 jornadas.

Ancelotti y la fecha de Brasil

El italiano ha respondido este lunes en rueda de prensa sobre la teórica fecha que Brasil ha puesto para elegir a su seleccionador. El 25 de mayo. "No hablo de mi futuro pero eso de la fecha es una tontería. No hay fecha límite porque nunca he hablado con nadie".

Todos quieren a Maddison

Según informa 'Telegraph', varios de los principales equipos de la Premier League están interesados en sumar el fichaje de James Maddison. El centrocampista del Leicester está entre los jugadores más cotizados y ya han mostrado su interés en ficharle el Manchester United, el Newcastle y el Tottenham.

El Milan también quiere a Iván Fresneda

Según 'El Corriere de la Sera', el conjunto rossonero también va tras los pasos del lateral del Valladolid. Borussia Dortmund, Newcastle y Arsenal ya mostraron interés en el pasado mercado invernal.

Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 2 de mayo de 2023. LaLiga avanza y aunque ya se ha cerrado la ventana de invierno, los clubes buscan perfilar sus intenciones para poder reforzar sus plantillas de cara al verano.