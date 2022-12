Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 2 de diciembre de 2022

Los clubes ya buscan potenciarse de cara al mercado de invierno.

Kessié, ¿al Inter?

La falta de protagonismo en el Barcelona habría empujado al marfileño a buscar una salida en el mercado invernal y, según "Corriere dello Sport", su agente ya se habría reunido con mandatarios neroazurri. No obstante, parece que lo más probable es que las negociaciones se intensifiquen para el próximo verano, dado que los italianos querrían una cesión y no un traspaso, que favorecería los intereses económicos del Barça.

Lewandowski rechazó al PSG

"Le Parisien" cuenta que el delantero polaco coincidió con Kylian Mbappé en el Festival de Cannes allá por el mes de mayo y que la estrella francesa le trató de convencer para fichar por su equipo. Sin embargo, declinó su propuesta y decidió finalmente recalar en el Barça.

El Almería traerá de regreso a LaLiga a un viejo conocido

Se trata del colombiano Luis Suárez, que pasó por el Granada antes de marcharse al Olympique de Marsella. Desde "Relevo" aseguran que el jugador llegará al conjunto indálico en calidad de cedido con opción de compra obligatoria en caso de permanencia.

El Atlético de Madrid, atento a una posible "ganga"

El conjunto colchonero ha sido relacionado con el central neerlandés De Vrij, que acaba contrato en junio con el Inter de Milán. "Mundo Deportivo" sostiene que es uno de los nombres que manejan en la secretaría técnica para reforzar el mermado eje de la defensa.

Gvardiol se deja querer por el Chelsea y los blues pelearán por él

Tras conseguir la clasificación para los octavos de final del Mundial, el defensor croata declaró que "es un gran club" y que "tal vez algún día estaré ahí". "The Athletic" asegura que esa posibilidad es real ya que desde Londres están moviéndose para que acabe jugando en Stamford Bridge.

Mourinho busca en España lateral derecho

"Gazzetta dello Sport" informa que la Roma tiene como prioridad a Álvaro Odriozola para ocupar el lugar del neerlandés Karsdorp, que no cuenta para el técnico portugués desde aquel empate ante el Sassuolo, cuando en el post partido le lanzó una indirecta acusándole de actitud no profesional. El donostiarra no cuenta para Ancelotti, por lo que la operación podría llegar a buen puerto.

¡Buenos días, amigas y amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy. No hay equipo en el mundo que no esté pensando y trabajando en cómo reforzar su plantilla de cara al mercado de invierno. Los rumores se aceleran y las principales novedades las tendrás aquí a lo largo de todo el día. El mercado de fichajes de invierno 2023 comenzará el 3 de enero y finalizará el 31 de enero de 2023 a las 23:59h.