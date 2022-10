Los clubes ya buscan potenciarse de cara al mercado de invierno

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 18 de octubre de 2022

La Juve, a por De Paul

Según Tuttosport, la Juventus está interesada en la situación de Rodrigo De Paul. El argentino ya sonó para la 'Vecchia Signora', pero acabó recalando en el Atlético por 35 millones. La Juve quiere a Rodrigo pero no podía pagar más de 20.

"¿Mbappé? Ni lo leo"

Florentino Pérez atendió anoche al programa 'El Larguero'. Inevitablemente, el presidente del Real Madrid fue preguntado por Kylian Mbappé. Florentino dijo: "No es que me aburra lo de Mbappé, es que ni lo leo. Dimos un buen verano, así que eso ya no tiene chicha".

Kanté sigue sin renovar

N'Golo Kanté, que se perderá el Mundial por lesión, cada vez está más cerca de dejar el Chelsea en junio próximo, cuando expira su contrato. El centrocampista, tiene 31 años y quiere seguir, pero el club aún no le ha hecho una oferta.

Dalot, en el radar del Barça

Diogo Dalot, lateral derecho del Manchester United de 23 años, es uno de los nombres que el Barcelona tiene encima de la mesa para reforzar el lateral derecho. Si el club se mueve en invierno, Dalot dará el "sí quiero".

Osimhen, feliz en Nápoles

Roberto Calenda, representante de Victor Osimhen, revela que el delantero nigeriano "insistió este verano en seguir en el Nápoles y jugar la Champions con el club partenopeo, pese a que los rumores le llegaron a situar en el Manchester United.

Aston Villa: Planea Pochettino

Según el diario inglés Telegraph, Mauricio Pochettino sería el principal candidato de los dirigentes del Aston Villa si finalmente Steven Gerrard abandona el banquillo. Los "villanos" no están teniendo buenos resultados y "Poche" es una alternativa de cambio.

Trossard suena para Chelsea y Atleti

Leandro Trossard, delantero del Brighton, es objetivo de Chelsea y Atlético de Madrid. El punta belga tiene 27 años y contrato hasta 2023. En la actual edición de la Premier League suma 9 partidos y 5 goles

Buenos días, amigas y amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy. No hay equipo en el mundo que no esté pensando y trabajando en cómo reforzar su plantilla de cara al mercado de invierno. Los rumores se aceleran y las principales novedades las tendrás aquí a lo largo de todo el día. El mercado de fichajes de invierno 2023 comenzará el 3 de enero y finalizará el 31 de enero de 2023 a las 23:59h.