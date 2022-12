Los clubes ya buscan potenciarse de cara al mercado de invierno.

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 18 de diciembre de 2022

Se encamina la renovación de Balde

Según "Mundo Deportivo", las conversaciones con Alejandro Balde, el lateral izquierdo del Barça, también están muy avanzadas. El club azulgrana lleva tiempo negociando con el representante del internacional absoluto, Jorge Mendes, y fuentes del club hablan ya de un acuerdo cercano. El propio director deportivo, Jordi Cruyff, ya advirtió que el club está “encantando” con su progresión y que en su caso hace tiempo que tienen las ideas claras.

El presidente del Angers pone en venta a Ounahi

El presidente del club galo desveló en RTL que "grandes clubes de Italia, España, Francia e Inglaterra" han preguntado por el centrocampista marroquí, una de las revelaciones del Mundial y que ha despertado el interés del FC Barcelona. "¿Ounahi? Tenemos muchas ofertas por él. Han venido de grandes y medianos clubes de Italia, España, Inglaterra, Francia", comentó Saïd Chabane.

Pablo Torre quiere acabar la temporada en el Barcelona

Según informa Mundo Deportivo, Pablo Torre no tiene planes para irse del FC Barcelona en el mercado de invierno. Al menos eso es lo que apuntan personas de su entorno más cercano y perfectamente conocedoras de la voluntad del joven centrocampista cántabro de cara al segundo tramo de la temporada. Al no haber jugado apenas ni en el primer equipo ni el Barça Atlètic, y siendo un futbolista diferente y muy cotizado por su calidad técnica, han proliferado las informaciones sobre una posible salida en el mercado de invierno.

Ander Herrera: “La salida del United fue dolorosa”

El actual futbolista del Athletic Club no pudo contener la emoción al hablar de su salida de los ‘red devils’ y la catalogó como “dolorosa e inesperada”. “Salir fue difícil porque seis o cinco meses antes estaba esperando esa oferta para quedarme. Gané el premio al jugador de la temporada de la afición y el club no me llamó ese verano para firmar un nuevo contrato y sí lo hicieron con otros jugadores. Fue doloroso para mí”, confesó en "UTD Podcast".

¿Coutinho al Corinthians?

Coutinho puede irse del Aston Villa, club en el que no está teniendo opciones desde la llegada de Unai Emery al banquillo. De hecho, según informan en Inglaterra, a final de temporada el ex del Barcelona dirá adiós a Europa. El Corinthians conoce las dificultades pero intentaría repetir lo que hizo en 2021 con Willian, que llegó del Arsenal.

Gakpo puede irse en enero

Este sábado, Ruud van Nistelrooy, técnico del club del PSV Eindhoven, explicó que “simplemente sabes que llega un momento en el que ya no puedes decir que no”. “Si puedo elegir, prefiero que se vaya en verano. Pero podría marcharse ya”, recoge Voetbal International. El Manchester United es el equipo más interesado en ficharle.

Busquets dejará el Barça en 2023

Según informa "Mundo Deportivo", el centrocampista español Sergio Busquets, que anunció su adiós a la Selección en las últimas horas, también ha tomado la decisión de abandonar el Barcelona a final de temporada, cuando acabe su contrato profesional con el Barça. El destino que suena es el del Inter de Miami, de la MLS.

Cruz Azul, el mejor colocado por Luis Suárez

La propuesta que le envió Cruz Azul a Luis Suarez es superior a ofertas que tiene de la MLS y de un club menor de Europa, mientras que de Gremio ya rechazaron una propuesta y por ahora no hubo más avances, pero "La Máquina" tomó la delantera, según informó el periodista argentino Nahuel Ferreira, especialista en el mercado de fichajes.

¡Buenos días, amigas y amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy. No hay equipo en el mundo que no esté pensando y trabajando en cómo reforzar su plantilla de cara al mercado de invierno. Los rumores se aceleran y las principales novedades las tendrás aquí a lo largo de todo el día. El mercado de fichajes de invierno 2023 comenzará el 2 de enero y finalizará el 31 de enero de 2023 a las 23:59h.