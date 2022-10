Los equipos se siguen potenciando de cara al mercado de invierno

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 17 de octubre de 2022

Mbappé niega que quiera irse del PSG

Kylian Mbappé rompió su silencio para insistir en que no quiere moverse del PSG. A pesar de lo publicado en varios medios, el delantero comentó en RMC lo siguiente: "Estoy muy feliz, nunca pedí irme en enero, es completamente falso. No estoy molesto con el club. Es no es verdad. Lo que se ha dicho no es cierto".

Contratazo para Bruno

Bruno Guimaraes tiene contrato hasta 2026 pero el Newcastle no quiere oír hablar de traspaso y está preparando una oferta millonaria por dos temporadas más para blindar al jugador. El club le pondrá sobre la mesa un contrato récord de 200.000 libras semanales.

Costa, entre Oporto y United

Diogo Costa se encuentra en la encrucijada. Está entre renovar con el Oporto o fichar por el Manchester United. Diário de Notícias, los diablos rojos siguen muy de cerca al arquero de 23 años que actualmente defiende los colores del Oporto y la selección de Portugal.

Ajax y Bolonia, a por Lato

Toni Lato acaba contrato con el Valencia CF el 30 de junio de 2023 y el 1 de enero será libre para negociar con cualquier equipo. Su renovación está parada. Y según 'Superdeporte', Ajax y Bolonia pujan por Lato.

Guerra abierta por Rice

Declan Rice sigue siendo uno de los centrocampistas más destacados de la Premier League gracias a su trabajo en el West Ham United. Según la prensa inglesa, Chelsea y el Liverpool estarían dispuestos a hacer un gran desembolso por él.

El Liverpool, a por De Jong

Según "Sport", el Liverpool quiere a Frenkie De Jong y desea acelerar la operación, por lo que pujaría por el neerlandés en invierno. El club inglés no tiene problema de liquidez, como si ha pasado en el Barcelona. Le darían galones entre los mejores jugadores de la plantilla red.

Traoré al Basaksehir

Según apunta Football Insider, Steven Gerrard, entrenador del Aston Villa, instó a los directivos a aceptar la venta definitiva del pase del extremo Bertrand Traore, cedido en este curso al Istanbul Basaksehir.

Subasta por Leao

Como apunta Mirror, la competencia por el extremo luso Rafael Leao no para de aumentar. Agente libre en 2024, el Milan está intentando renovar su contrato, pero le reclaman equipos como el Chelsea, el Manchester City o el PSG, que están presionando para hacerse con sus servicios.

¡Buenos días, amigas y amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy. ercado de invierno. Los rumores se aceleran y las principales novedades las tendrás aquí a lo largo de todo el día. El mercado de fichajes de invierno 2023 comenzará el 3 de enero y finalizará el 31 de enero de 2023 a las 23:59h.