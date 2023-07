Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 17 de julio de 2023

Los clubes siguen potenciándose de cara a la próxima temporada.

Lukaku y Aubameyang no viajan con el Chelsea a Estados Unidos

Los dos jugadores se quedan fuera de la lista del equipo inglés. Su salida del club parece cuestión de horas. El Olympique de Marsella suena como destino del gabonés mientras que el belga podría recalar en la Juventus de Turín.

Lloris también le gusta al PSG

El guardameta francés ya ha comunicado a los Spurs que no quiere continuar en el club aunque tiene contrato hasta 2024. El PSG le tiene en su agenda, el nombre del galo es el que manejan los parisinos junto al del marroquí del Sevilla, Bono.

Pablo Torre cedido al Girona

El jugador cántabro entrenará ya mañana con el que va a ser su nuevo equipo. Pablo tendrá la ocasión de sumar minutos de experiencia en Primera División, algo que se le resistió la pasada temporada.

El Milan insiste por Yunus

Desde Italia aseguran que los refuerzos que ha conseguido el Milan para su medular, no ha apagado el interés por el jugador del Valencia. De hecho, en los próximos días puede llegar una nueva oferta por él. El club che dijo no a 15 millones pero los italianos podrían llegar a los 20.

El PSG no renuncia a Kane

Pese a que está muy cerca de incorporar a Vlahovic, el conjunto parisino estaría intentando llegar a un acuerdo con el delantero inglés. Si el ariete dice si a la oferta, el equipo parisino procedería a entablar conversaciones con el Tottenham, con una cantidad de dinero "difícil de rechazar".

El Manchester United rechaza una cesión de Maguire al West Ham

Según informa The Guardian, el Manchester United ha dicho no a la propuesta del equipo londinense que quería hacerse con los servicios del central en calidad de cedido. El jugador, apartado de la capitanía no cuenta para el entrenador Ten Hag, pero en Old Trafford prefieren un traspaso.

Oriol Romeu, a punto de caramelo

El centrocampista del Girona, Oriol Romeu, ha pasado el reconocimiento médico con el FC Barcelona según el diario Marca y podría ser anunciado como nuevo fichaje culé en las próximas horas. Romeu es un deseo de Xavi Hernández para ocupar el vacío que deja Sergio Busquets.

El Valencia traspasa a Jorge Sáenz

El club valencianista traspasa al defensa al Leganés, club en el que jugó cedido la temporada pasada. Jorge Sáenz llegó al Valencia en 2019 y no ha llegado a debutar con el equipo, encadenando diferentes cesiones. En Mestalla se aseguran un porcentaje de una hipotética futura venta.

OFICIAL: El Pacha Espino, fichado por el Rayo Vallecano

El defensa es nuevo jugador del Rayo Vallecano. El defensa llega libre y firma por las tres próximas temporadas y llega procedente del Cádiz, donde ha sido uno de los pilares del equipo los últimos cursos.

OFICIAL Mario Fernandes, al Zenit

El Zenit San Petersburgo anunció este lunes el fichaje del defensa brasileño-ruso Mário Fernandes, de 32 años, por una temporada con opción a otra. Fernandes, que obtuvo la ciudadanía rusa en 2016, disputó con la selección de Rusia 33 partidos en los que anotó un total de 5 goles



OFICIAL: Marc Roca, nuevo jugador del Betis



El Real Betis Balompié ha incorporado a sus filas a Marc Roca. El futbolista catalán llega cedido por el Leeds United y se convierte de esta manera en el segundo refuerzo del conjunto bético para la próxima temporada.

