Los clubes siguen potenciándose de cara a la próxima temporada

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 17 de agosto de 2023

Ziyech no supera el reconocimiento médico con el Galatasaray

El marroquí no ha superado las pruebas médicas con el club turco por el que iba a fichar. Ya le ocurrió lo mismo con el Al Nassr. Lo ha confirmado el medio neerlandés AD. El Chelsea no consigue, por lo tanto, deshacerse del jugador con el que no cuenta el nuevo entrenador, Mauricio Pochettino.

Tranquilidad en el Atlético con Joao Félix

En el club rojiblanco no dan crédito a las informaciones que afirman que el portugués va a buscar la rescisión unilateral de su contrato. Sostienen que no hay ninguna base jurídica y se remiten a la cláusula de rescisión de 350 millones de euros. Mientras, Miguel Ángel Gil sigue firme en su intención de que no acabe vistiendo de azulgrana.

El Valencia traspasa a Uros Racic al Sassuolo

No se han hecho oficiales las cifras de la operación que ha terminado con la salida de un jugador con el que no contaba Rubén Baraja

OFICIAL: Arnautovic regresa al Inter

El atacante internacional austriaco llega a Milán a préstamo, procedente del Bolonia

¡Buenos días, amigas y amigos de Goal!

Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 17 de agosto de 2023. LaLiga ha terminado y los clubes buscan perfilar sus intenciones para poder reforzar sus plantillas de cara al verano.