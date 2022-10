Los clubes siguen buscando potenciar sus plantillas de cara al mercado de enero

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 14 de octubre de 2022

Pedraza, objetivo del Inter

El cuadro interista quiere reforzar sus laterales este verano y se ha fijado en Alfonso Pedraza, el lateral del Villarreal. Según 'Relevo', los italianos incluso podrían presentar una oferta por Pedraza en próximos meses.

Getty Images

El Chelsea quiere "atar" a Jorginho

Muchos clubes quieren fichar a Jorginho porque acaba contrato en junio. Según apunta Sky Sport, la idea del futbolista italiano es seguir en el Chelsea. Su prioridad es seguir jugando en el equipo de Londres según su representante

Getty

¿Cortar la cesión de Nico?

Según "Jijantes', el Barça ha mantenido una reunión con Jorge Mendes, en la que se ha puesto sobre la mesa de posibilidad de cortar la cesión de Nico González al Valencia. El canterano apenas ha jugado y el Barça piensa en repescarle.

El Valencia aprieta por Lino

El Valencia CF ya ha avisado al Atlético de Madrid de que le gustaría seguir contando con Samuel Lino, bien prolongando la cesión o pagando un traspaso. Según 'Tribuna Deportiva', el Valencia ya ha hecho esa consulta. El Atlético dice que es pronto y que esperará.

Goal

De Jong, disgustado con su situación

Según el diario "Sport", Frenkie De Jong no está nada contento con su rol en el Barça y medita salir si su situación deportiva no cambia. El neerlandés no está siendo titular y no está jugando los minutos que desearía.

Getty

Gallardo, pendiente de Europa

Marcelo Gallardo anunció que deja el banquillo de River Plate. El propio técnico argentino, que lleva en el cuadro franjirrojo desde mediados de 2014 y ha ganado un total de 14 títulos, anunció su adiós. Le gustaría entrenar en Europa.

¡Buenos días, amigas y amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy. No hay equipo en el mundo que no esté pensando y trabajando en cómo reforzar su plantilla de cara al mercado de invierno. Los rumores se aceleran y las principales novedades las tendrás aquí a lo largo de todo el día. El mercado de fichajes de invierno 2023 comenzará el 3 de enero y finalizará el 31 de enero de 2023 a las 23:59h.