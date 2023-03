Los clubes buscan potenciar sus plantillas el próximo verano.

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 14 de marzo de 2023

La Juve se 'cansa' de Pogba

Paul Pogba sigue su cuesta abajo en la Juventus de Turín. Apenas juega, no ha aceptado la renovación a la baja del equipo italiano y apenas tiene minutos. En Turín quieren venderle o rebajarle su salario, uno de los más altos de la plantilla.

Al-Ittihad quiere a Zaha

Wilfried Zaha, extremo del Crystal Palace, podría abandonar la Premier League para poner dirección a la liga de Arabia. Concretamente, tiener una oferta del Al-Ittihad, que según la prensa inglesa, estaría dispuesta a pagarle 10 millones netos al año.

Ramos quiere seguir en París

Sergio Ramos está dispuesto a quedarse en el PSG, al menos, durante una temporada más. El camero ya ha traslasado su deseo al club, que tendrá que hacer ahora una oferta, porque el ex del Real Madrid acaba contrato este próximo 30 de junio.

El United, a por Harry Kane

Según la prensa inglesa, el Manchester United busca fichar un delantero estrella para el próximo verano y el elegido no es otro que Harry Kane. El '9' del Tottenham saldría de Londres, pero su coste sería enorme. Por encima de los 140 millones de euros.

Hazard se quiere quedar un año más

Eden Hazard no quiere salir del Real Madrid. El belga concedió una entrevista al medio ‘RTBF’ en la que confirmó que quiere cumplir su contrato, pese a que no cuenta para Carlo Ancelotti, del que dice: “No nos hablamos, pero le respeto”.

Gabri Veiga, en el radar del Madrid

Gabri Veiga, sensación del Celta de Vigo y revelación de la Liga, está en el punto de mira del Real Madrid según informa 'SER Deportivos'. El gallego tiene una cláusula de 40 millones de euros y tiene contrato en vigor, pero podría salir este verano.

Ceballos no quiere renovar "si no se lo merece"

Días clave para el futuro de Dani Ceballos. El utrerano finaliza contrato el 30 de junio y aún no ha ampliado su vínculo con el Real Madrid. En declaraciones a "Movistar", Ceballos ha comentado que desea seguir de blanco, pero no quiere "renovar si no se lo merece".

Buenos días, amigas y amigos de Goal!

Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 14 de marzo de 2023. LaLiga avanza y aunque ya se ha cerrado la ventana de invierno, los clubes buscan perfilar sus intenciones para poder reforzar sus plantillas de cara al verano.