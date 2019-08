Tuchel: "Si perdemos a Neymar, no podré dormir"

"Intento convencerlo de que se quede, pero es una decisión personal", dijo el entrenador del PSG sobre el delantero brasileño, pretendido por el Barça

Thomas Tuchel, entrenador del Paris Saint-Germain, se manifestó este domingo en relación al futuro de Neymar, relacionado con un posible movimiento al Real Madrid y al . Lo hizo en unas declaraciones realizadas para el programa de televisión francés Canal Football Club.

En primera instancia, y en cuanto a si estaba satisfecho con el mercado que realizaron los parisinos, comentó: "Estoy satisfecho con mi equipo. Conseguimos jugadores como Ander Herrera y Pablo Sarabia, con buena mentalidad. Diallo también tiene responsabilidades y es valiente. Y puedes jugar con Gueye o Marquinhos", agregó.



Entonces sí, consultado por el futuro de Neymar, sentenció: "No tengo noticias de su futuro. Él esta con nosotros. Fue muy decisivo para nosotros. Si perdemos a Neymar, tal vez no dormiré. Porque es difícil perder y encontrar a otro chico que haga lo mismo. Tal vez el hecho de que no haya noticias es una buena noticia. Es difícil no saber. Porque lo quiero en casa. Pero también tenemos que encontrar soluciones sin él. Intento convencerlo de que se quede. Pero por otro lado, es una elección personal. Está entre él y el club".



Por otro lado, preguntado por su relación con Leonardo, señaló: "Mi relación con Leonardo va muy bien. Estamos juntos y hablamos mucho. Él es valiente".



Por último, sobre las palabras de Mbappé durante el Champions Trophy, opinó: "Mbappé pidió más responsabilidades. Me pareció extraño, pero lo conozco. Estaba claro que quiere que todos hablen al respecto. Él tiene su personalidad. Los grandes jugadores son así".