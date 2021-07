Mercado de fichajes Athletic Club 2021/2022: altas, bajas y rumores del verano

Todo lo que debes saber sobre la ventana de mercado del equipo vasco.

Con la ilusión renovada desde la llegada de Marcelino García Toral, el Athletic Club de Bilbao se prepara para hacer una buena temporada en LaLiga 2021-22. Eso sí, no se esperan muchos cambios en la plantilla, especialmente en el apartado de fichajes. De hecho, durante una de sus últimas comparecencias, el propio Marcelino confirmaba que, tras cerrar la contratación de Alex Petxarroman, es muy probable que el club vasco pase ya de puntillas por el mercado estival. "El mercado nos podía buscar alguna solución que nos podía mejorar, aunque no muchas, pero la situación económica, sumado a la filosofía del Athletic nos daba muy pocas. No se pudo finalmente, aunque el club hizo todo lo posible, pero cuando no se puede o el futbolista toma otras decisiones, hay que respetarlo (...) Creo que nos quedaremos así, aunque hay que estar preparados por si esa oportunidad surge", señaló.

El mercado de fichajes vuelve a estar abierto desde el pasado 1 de julio y los 20 clubes de LaLiga han empezado a hacer los distintos movimientos en sus plantillas para reforzarse de cara a la temporada 2021-2022 que empezará oficialmente en España el próximo 13 de agosto. ¿Cómo lo está haciendo el Athletic Club de Bilbao?

Altas del Athletic Club en el mercado de verano

Petxarroman (Real Sociedad)

Bajas del Athletic Club en el mercado de verano

Iago Herrerín (sin equipo)

Iñigo Vicente (Mirandés)

Imanol García de Albéniz (Mirandés)

Vuelven al Athletic Club tras ser cedidos

Córdoba (Alavés)

Vivian (Mirandés)

Kenan Kodro (Valladolid)

Rumores: pueden llegar al Athletic Club en verano

Odriozola (Real Madrid)

Rumores: pueden salir del Athletic Club en verano