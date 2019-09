Bartomeu confirma que Messi se puede ir libre del Barcelona en 2020

"Se ha ganado la libertad de decidir su futuro, pero es muy culé y estoy tranquilo", dijo el presidente azulgrana.

Hace ya varias horas, la noticia provocaba un ataque de histeria y nerviosismo en el entorno del . El diario " El País" revelaba que el contrato de Lionel Messi con el FC Barcelona no expiraba necesariamente en 2021, ya que en la última renovación ambas partes firmaron la posibilidad de que el jugador argentino, después de cumplir los 32 años, pudiera rescindir su contrato de manera unilateral. Una información que pudo contrastar Goal y que, horas después, confirmó también Gerard Piqué. El último en ratificar esa publicación fue Josep Maria Bartomeu, presidente azulgrana, en una entrevista concedida este viernes a Barça TV.

No te pierdas a Mou, CR7 y Neymar, The Making Of, en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

"Messi firmó hasta 2021, Y se acordó que al acabar la penúltima temporada tenía la potestad de irse libre. Se ha ganado la libertad de decidir su futuro, pero es muy culé y estoy tranquilo. Xavi, Iniesta y Puyol tenían la misma cláusula. A Messi no le podíamos hacer una cláusula diferente, pero repito que no dudo de que se quedará muchos años" , señaló este viernes el máximo mandatario blaugrana.

Cabe señalar que no se trata de una cláusula nueva para el Barça, sino que el club ya pactó algo similar con futbolistas como Carles Puyol, Andrés Iniesta o Xavi Hernández, leyendas del club catalán.

Así las cosas, queda confirmado que Messi no quiso gravar la economía del club y tampoco ser esclavo de ninguna renovación. Al contrario, tanto él como el propio Barça firmaron seguir juntos de mutuo acuerdo, dejando abierta la posibilidad de que el rosarino pudiera decidir, libremente, resolver su contrato si no se sentía cómodo o no tenía buenas sensaciones tras cumplir los 32 años.