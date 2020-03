Mensaje de Piqué: "Cuando el club está en debilidad pasan estas cosas"

El central habló tras el partido frente a la Real Sociedad diciendo hasta en dos ocasiones de la entrevista que "el club está en debilidad".

Gerard Piqué explicó en los micrófonos de Movistar al término del - las polémicas que envuelven al Barça en los últimos tiempos.

"Cuando el club está en debilidad surgen este tipo de cosas. Tras decían que los jugadores no hacíamos el círculo en el calentamiento, pero no era por mal rollo del vestuario sino porque en el cambio de entrenador era distinto", dijo Piqué.

La Copa del Rey se puede ver esta temporada en DAZN. Suscríbete entrando aquí por 9,99€ al mes con el primer mes de prueba gratuito

Más equipos

Defensa a Sarabia de las críticas

El central defendió a Eder Sarabia de las críticas por su imagen en el Clásico diciendo que "el segundo entrenador está con la adrenalina e intensidad en el Bernabéu y que se manifieste así es normal. Lo hemos comentado en el vestuario y todos los vemos normal. Pidió perdón y dijimos que por nosotros no era, si quería por la imagen del FC Barcelona hacia fuera era entendible. A los jugadores nos da igual, es más nos gusta que haya intensidad".

La coletilla final la puso al volver a mandar un mensaje claro: "Esto sucede cuando el club está en debilidad y por eso salimos los jugadores a desmentirlo y ya está.

La mano que provocó el penalti de la victoria

Y comentó la jugada de la mano que propición el penalti con el que ganaron: "Le ha dado en el antebrazo, vimos en el Atlético- una parecida. Le avisamos al árbitro de que había habido mano porque a veces no la ven".

Elogios a la Real Sociedad

El azulgrana halagó el juego de su rival: “Sabíamos que sería duro porque veníamos de la derrota en el Bernabéu porque esta gente está haciendo una temporada excepcional y sabíamos que no sería fácil. Tienen mucha calidad con buenos jugadores arriba. Por pequeños detalles, una mano dentro del área, hemos sumado tres puntos".

Jordi Alba explica su gesto: "No me gustan los pitos"

"Mi gesto no significaba nada, me gusta la polémica pero está todo bien; a nadie le gusta que el público vaya en contra en la propia casa, respeto a todo el mundo pero tienen que respetarme también a mí, creo que la actitud es buena y los jugadores lo dan todo, a ninguno nos gusta jugar mal y tenemos que mejorar pero también me parece que pitar en el quince del primer tiempo con el empate a cero no me gusta, igual que respeto a todo el mundo, que me respeten a mí".

"La Real es de los mejores equipos de la Liga, ha costado mucho y ahora esperamos que el falle, tenemos que mejorar en muchas cosas pero la actitud ha sido muy buena".

El artículo sigue a continuación

"Estoy bien, hoy me encontré bien aunque al Clásico llegué casi sin entrenar, me dijeron cuatro semanas y llegué tras dos, hoy me encontré bien".