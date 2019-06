Mendy: "Estuve en silla de ruedas, me dijeron que no volvería a jugar... y ahora estoy en el Real Madrid"

El nuevo fichaje merengue explica la historia de superación que ha cautivado al Real Madrid. Sobre Marcelo: "No es problema ser suplente o titular"

Ferland Mendy fue presentado este miércoles como nuevo jugador del . Más de tres mil personas acudieron al Santiago Bernabéu a darle la bienvenida en su primer día como madridista. Después de pisar el verde por primera vez, compareció ante los medios de comunicación para analizar toda la actualidad en torno a su traspaso:

¿Cómo de difícil ha sido ese camino cuando le dijeron que no podría volver a jugar?

“No hablaría de dificultades. Nunca bajé los brazos, siempre creí en mi sueño y ya se ha hecho realidad. Puedo formar parte del mejor club del mundo”.

¿Cuál fue su primera reacción cuando le dijeron que le quería el Real Madrid?

“Al principio no me lo creía. Es un gran club. Poder firmar por este equipo es algo magnífico. Espero que todo vaya muy bien”.

¿Qué sueño espera cumplir en el Real Madrid?

“Estoy para aprender, jugar el máximo númeor de partidos y dar el máximo para el equipo, el club y los aficionados”.

¿Qué significa Marcelo?

“No nos hemos visto sin camiseta ninguno de los dos. No tengo mucho más que decir. Tendré que verle y hablar con él”.

¿Está preparado para dar el salto en y el Real Madrid?

“No sé. Será el entrenador quien decida quién juega y quién no. Veremos a lo largo de la temporada”.

¿Qué importancia ha tenido Zidane?

“No he hablado con él aún. Espero hacerlo muy pronto”.

Es el segundo lateral izquierdo más caro de la historia, ¿es una presión añadida?

“No hablaría de presión. Es un acuerdo entre los dos clubes e intentaré dar el máximo por este club”.

¿Ha podido hablar con Varane?

“Sí, hablé con Varane y me ha dicho que era el club más grande del mundo. Que me iba a ayudar para integrarme bien en el grupo. Va a ser más fácil para mí, ya que juego con él en la selección”.

¿Ha hablado con Mbappé y Pogba? ¿Le gustaría que vinieran al Real Madrid?

“Por qué no. Tienen mucha calidad, pero no hemos hablado del Real Madrid. Con el único con el que he hablado ha sido con Varane”.

¿Qué dificultades tuvo a las que se refería el presidente?

“Cuando tenía quince años me tuve que operar de la cadera. Me dijeron que no iba a volver a jugar al fútbol, estuve en silla de ruedas, 6-7 meses en el hospital… y ahora estoy en el Real Madrid. Es algo increíble”.

¿Aspira a ser el mejor lateral izquierdo del mundo en este club?

“El Real Madrid me puede aportar mucho en el fútbol. Por qué no ganar el máximo número de títulos posible”.

¿Qué ha sentido hoy? ¿Cómo es estar a las órdenes de Zidane?

“Cuando he llegado estaba muy nervioso. Ahora empiezo a creerme que soy jugador del Real Madrid. Es cierto que es importante que el entrenador sea Zidane, que también habla francés”.

¿Cómo se define como jugador? ¿Es netamente atacante?

“Empecé siendo delantero, luego bajé al mediocentro. En Francia defendemos mucho, pero también sé lanzarme al ataque”.

¿Aceptaría ser suplente o le gustaría ser titular desde el principio?

"No es ningún problema ser suplente o titular. Siempre hay competencia en estos clubes. No puedo decir si seré suplente o titular. La temporada no ha empezado, no sé cómo jugará Zidane. Veremos cuando empecemos".

¿Cómo definiría su competencia con Marcelo?

“Él también estará contento de que venga. Ha tenido una gran carrera, por qué no voy a aprender también de Marcelo”.

¿Cuál es el jugador con el que más ilusión te hace jugar?

“Sinceramente, todos. Pero en defensa está Sergio Ramos. Luego Benzema en el ataque. Podría decir todos los jugadores”.