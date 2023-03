Memphis y el 'Club del DAO' (*)

Simeone reclama contundencia y minutos de calidad. Es justo lo que le está dando Memphis

Contundencia. Esa fue la palabra que Simeone repitió hasta la saciedad cuando uno miraba la clasificación y tenía la sensación de que, en la esquina del 'cholismo', hacía mucho frío. El barco del Cholo, que siempre estuvo hasta los topes, se fue vaciando jornada a jornada, hasta que esa palabra tan suplicada y mencionada, se hizo carne en el Atleti. Contundencia. Al margen de las prestaciones del omnipotente Antoine, soldado universal de Simeone, uno de los nombres propios que está fomentando esa contundencia es Memphis Depay. Su llegada dividió a los atléticos en dos corrientes de opinión. La más pesimista, la de los del 'tendido siete', que reclamaban un '9' puro que no encajaba con el perfil del neerlandés. Y la más optimista, la de los del 'Club del 'DAO' (* definición atlética de aquellos jugadores que 'regala' semi-gratis el Barça porque no le valen y triunfan en el Atleti), que cada vez que olfatean un goleador que llega desde el Camp Nou, enfilan el camino con dirección a Neptuno. Quizá ambas corrientes tengan razón con Memphis.

No es un '9' puro, no es un goleador implacable y quizá no es la gran pieza que el Atleti tendrá que buscar en verano, pero empieza a resultar obvio que fue una gran oportunidad de mercado, que los 3 millones que costó podrían resultar una "ganga" y que el chico ha caído de pie en el Metropolitano. Primero, porque ha asumido que llega para sumar. Segundo, porque está empezando a coger a forma y entrenar a conciencia. Y tercero, porque ha aceptado que su rol terminará creciendo exponencialmente en un vestuario donde todos los egos se supeditan al interés del equipo. Que la afición del Atleti es ciclotímica respecto a los jugadores no es nada nuevo. En el Metropolitano se pasa, con perdón, de puta a monja en un segundo. Y viceversa.

Memphis llegó en un mercado con estrecheces, en plena economía de guerra y que, aunque no sea Van Basten, está demostrando que potencia la competencia interna. En dos ratos, Memphis ya ha demostrado que, además de calidad, tiene actitud, sabe dónde está y quiere ser importante en ese vestuario. Y la rompa o se estanque, esa es una gran noticia para el Cholo. Desde que llegó al Atleti, Simeone ha repetido, por activa y por pasiva, una máxima: No importa la cantidad de minutos, sino la calidad de minutos. Los de Memphis están ahí. Costó tres millones y ya ha facturado tres goles en dos ratos. Uno en semifallo, otro con finura y otro reventando la escuadra. Si sigue su progresión, Memphis hará feliz al 'Club del DAO'. Su gasolina es la misma que corrió por las venas de Villa y Suárez. La reinvidicación. No hay motor más poderoso para un hombre que demostrar que se equivocaron con él. No hay carburante más poderoso que ese. Y eso es oro molido para Simeone.

Rubén Uría