Memo Vázquez saldrá del Necaxa a final de torneo

El técnico confirmó que este será su último torneo dirigiendo a los Rayos.

Memo Vázquez es uno de los entrenadores más infavalorados de la , acostumbrado a dar resultados en cualquier lugar donde le toque trabajar, teniendo a en el segundo lugar general y exprimiendo al máximo posible a una plantilla que no es de las más costosas del campeonato.

En los últimos días, mucho se ha especulado que Chivas buscaría los servicios del técnico, situación que emociona a Vázquez Herrera, pero aún sin haber entablado ningún contacto con el Rebaño, según reveló en entrevista con el Diario Récord.

¿Está tu equipo aquí? Los que NUNCA descendieron en latinoamérica 💪 pic.twitter.com/aFSgFpiGyw — Goal en español (@Goal_en_espanol) October 29, 2019

"(El interés de y ) Obviamente que eso me emociona, me da gusto que haya interés. Sea cierto o no sea cierto, me gusta, me llama la atención, pero eso no le vuela. No he tenido ningún acercamiento con ningún equipo, con nadie. Acá lo importante es estar consciente de dónde estás parado, el torneo está cercano al final y no nos podemos distraer con este tipo de cosas", aseguró.

Igualmente, el exPumas y reveló que este torneo finaliza su contrato con el Necaxa, llegando a un mutuo acuerdo para no renovar el vínculo y salir libre de la institución al finalizar la Liguilla del Apertura 2019.