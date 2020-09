Los memes de Zárate y Soldano en Boca - Libertad

Las redes sociales se llenaron de bromas por los goles errados de Soldano y la demorada entrada de Mauro. ¡Sin piedad!

Boca no le encontraba la vuelta al partido, Franco Soldano desperdiciaba goles adentro del área y muchos hinchas de Boca se preguntaban lo mismo: ¿y Mauro Zárate? ¿Por qué no entra? La sensación no tardó en plasmarse en las redes y las bromas se viralizaron rápidamente.

Finalmente, a los 74 minutos, Miguel Russo mandó a la cancha a Zárate y, aunque el resultado no cambió, las risas se multiplicaron.

Donde esta mi Zarate? Donde esta mi Zarate? pic.twitter.com/2cYFTjgTNq — EL BOSTERO (Outlet) (@ElbosteroOutlet) September 30, 2020

Zárate viendo a Soldano pic.twitter.com/KPhT7s3FMP — Nahu Thompson (@Nahu_Thompson_) September 30, 2020