Los memes del PSG vs Bayern Múnich y la final de la Champions

El París Saint-Germain y el Bayern Múnich definen al campeón de la edición 2019-20 de la UEFA Champions League que será recordada por siempre debido a que se llevó a cabo en medio de la pandemia de coronavirus.

La definición entre el cuadro francés y los bávaros no estuvo excenta de memes, pues un encuentro así paraliza al mundo entero. Por ello, las redes se inundaron de memes apenas comenzó en Facebook, Instagram, Tik Tok, Whatsapp y Twitter, entre otras.

A continuación, en Goal, una recopilación con los más graciosos. ¡Recuerda tomarlo con humor!

Neymar, Mbappe and Di Maria in the final third tonight pic.twitter.com/6FWT1nGDJl