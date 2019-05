El América y el se volvieron a ver las caras una vez más, y pasó lo de (casi) siempre: triunfo de los de Coapa. Después de la final del torneo Apertura 2018, en la que las Águilas se impusieron, ambos cuadros capitalinos chocaron nuevamente, pero por los cuartos de final de la Liguilla Clausura 2019.

Las redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram explotaron con memes apenas arrancó el compromiso en la cancha del Estadio Azteca, el cual es motivo de disputa entre los dos clubes por ver si solo uno es propietario... o ninguno.

A continuación, los mejores y más graciosos que circulan acerca del cotejo de ida en el Coloso de Santa Úrsula. ¡Tómalo con humor!

Antes de 😴, la plegaria de @Cruz_Azul_FC para vs @ClubAmerica 🙏 San Caixinha, que esta sea la campaña 🏹 San Corona, que el Águila no salga chingona ⚽ San Caraglio, que no nos lleve el carajo 😡 San Billy, evítame derramar más bilis 🎯 San Méndez, no la cruzazulees pic.twitter.com/BfSRTkDZ7H

*Terminado el @ClubAmerica vs @Cruz_Azul_Fc



Mi cerebro americanista 💛💙:

No lo digas

No lo digas

No lo digas

No lo digas

No lo digas

No lo digas

No lo digas

No lo digas

No lo digas

No lo digas

No lo digas pic.twitter.com/sFR2q4mA5h