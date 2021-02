Medio Bilbao tocando de oído sobre Ibai

Tras las coincidentes bajas que tuvo el Athletic en el encuentro ante el Valencia y el escaso rédito que logró sobre el césped, parte de la afición rojiblanca ha vuelto a reparar en que Ibai Gómez sigue sin estrenarse esta temporada con los leones en partido oficial.

Según han ido transcurriendo los días se han arrojado teorías de lo más variopintas e infundadas al respecto del centrocampista de Santutxu. Alguna ya se venía escuchando, pero en las últimas fechas se han volcado otras nuevas en las redes sociales y en algunas tertulias rojiblancas.

De Ibai se ha afirmado que está pasado de peso porque no come bien; que el plus de entrenamiento que lleva a cabo en casa le ha cambiado la tipología física hasta convertirlo en demasiado lento para jugar en Primera; que si tanto Garitano como Marcelino no han contado con él, por algo será; que ya no es el mismo que brillaba en el Alavés... Como de fútbol y de medicina todo el mundo opina, no puede extrañar que una vez más, ante un melón por abrir, cada cual aplique su sentencia. Pero los dictámenes tienen que sustentarse en hechos porque de lo contrario, no soportan la prueba del algodón.

Quien afirma que la alimentación de Ibai es inadecuada se encuentra en las antípodas de la realidad. Tanto es así, que el abrazo del futbolista a la paleodieta ha supuesto un vuelco en su historial de lesiones. Desde que conociera ese régimen alimenticio en casa de Marcos Llorente –su excompañero en el Deportivo Alavés y actual socio en los restaurantes saludables Naked & Sated–, Ibai no ha vuelto a tener los problemas musculares y de rodilla que le persiguieron en su primera etapa en el Athletic.

Un hecho que no puede tomarse de manera aislada, ya que ha ido de la mano de una metódica preparación específica que no solo le aleja de las lesiones sino que ha mejorado su capacidad física hasta convertirla en uno de sus activos. Asimismo, si un futbolista promedio tiene un porcentaje de grasa corporal de un 10 por ciento, Ibai está entre el 7 y el 8 por ciento. ¿Una comparación con alguien que no ofrece duda alguna en ese aspecto? Cristiano Ronaldo. Pues bien, el porcentaje de grasa del portugués es del 7%.

Que entre las virtudes de Ibai nunca ha destacado particularmente su rapidez, no es ningún secreto. Ni ahora, ni con Bielsa, ni con Abelardo en Vitoria. Mas su resistencia física sí es de élite y este aspecto unido a un pie privilegiado que le permite brillar en el juego combinativo, las jugadas a balón parado y una buena relación con el gol (un tanto cada ocho partidos en su carrera profesional), hacen del de Santutxu un futbolista muy aprovechable.

Otro lugar común que parece haberse instalado en el imaginario rojiblanco es el de que no cuenta para Marcelino ni tampoco jugaba con Garitano. Y no es cierto. Durante la primera temporada del entrenador de Derio, Garitano dirigió al Athletic en 27 choques e Ibai disputó el 28% de los minutos posibles, participando hasta en 15 encuentros. La siguiente campaña, el técnico lo alineó en 12 partidos (10 de Liga y 2 de Copa) hasta que llegó enero y el futbolista pidió al club salir al Espanyol de Abelardo en busca de un mayor protagonismo. A pesar de que desde Ibaigane veían su salida con buenos ojos, Garitano insistió en que se quedara, argumentando que contaba con él. Sin embargo, y a pesar de que restaba media temporada por disputar, solamente le dio la oportunidad de jugar 222 minutos.

Nunca se sabrá que habría sido de Ibai esta campaña con Garitano de no haber tenido la mala suerte de fracturarse una clavícula en una caída entrenando en Lezama en pretemporada. Lo que sí resulta más sencillo de explicar es la razón por la que Marcelino García Toral no está contando con él.

Lo exigente del calendario nada más llegar el preparador asturiano, le obligó a formar el mejor bloque posible de cara a la Supercopa. Lograda la hazaña de llevarse el campeonato, Marcelino se reunió con los jugadores que no estaban jugando y no les negó cuál era la realidad que debía conocer cada uno. Ibai supo que tendría difícil encaje en las alineaciones. Desde entonces lo ha asumido y continúa trabajando igual a la espera de una oportunidad. Una ventana que podría haberse abierto –siquiera parcialmente– en Copa ante el Ibiza o el Alcoyano. Pero no fue así.

La razón por la que Marcelino no ha hecho debutar a Ibai no tiene que ver con que crea que no dé el nivel, sino con que el de Santutxu no ha disputado ni un minuto esta temporada y que el responsable de la plantilla no puede permitirse el lujo de que vaya cogiendo el ritmo competitivo con dos títulos coperos en el radar. No existen razones físicas, de hábitos, ni de ningún otro tipo que pudiera dejar al centrocampista en mal lugar. Es tan sencillo como que su falta de rodaje ha coincidido con unas circunstancias en las que el equipo va en sexta velocidad. Esgrimir cualquier otro argumento quizá resulte más atractivo pero no se ajusta a los hechos.

Lartaun De Azumendi