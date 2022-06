Medellín vs. Deportes Tolima, EN VIVO ONLINE: donde y cómo ver por la Liga BetPlay 2022 I en internet, streaming y TV

Goal te trae toda la información sobre cómo seguir este gran partido de la fecha 5 de los Cuadrangulares.

La Liga BetPlay del primer semestre llegó a la etapa semifinal, la cual enfrentará en la quinta fecha del Grupo B a Independiente Medellín ante Deportes Tolima en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, en un duelo importante para ambos, pues de ganar, aumentarán sus opciones de quedarse con el cupo a la final del semestre.

El Poderoso, líder del Cuadrangular B, necesita de la victoria para intentar liquidar el grupo de una vez a su favor, siempre y cuando Equidad no supere a Envigado. Por su parte el Vinotinto también requiere del triunfo para volver a comandar y llegar a la última fecha con posibilidades de clasificar.

En Goal le damos a los aficionados de ambas escuadras las opciones para seguir este apasionante encuentro por televisión o vía internet.

¿CUÁNDO ES?

PARTIDO Medellín vs. Deportes Tolima FECHA Domingo, 12 de junio ESTADIO Atanasio Girardot, Medellín HORARIO 17:30

¿CÓMO Y DÓNDE VER?

El partido se podrá ver por televisión cerrada a través de Win Sports + este domingo 12 de junio a partir de las 17:30 hora de Colombia. En la plataforma de internet de Win Sports Online se podrá ver el juego en un computador, Smart TV, smartphones y tablets. La aplicación es compatible para dispositivos Android e iOS.

En Goal, también puedes seguir todo antes, durante y después del juego en tiempo real, minuto a minuto, ¡haciendo clic aquí!

LAS POSIBLES NÓMINAS

Medellín: Mosquera; Mosquera, Moreno, Cadavid, Gómez; Arregui, Méndez; Pardo, Hernández, Pineda; Pons.

Tolima: Cuesta; Marulanda, Quiñónes, Mosquera, Hernández; Ureña, Trujillo; Plata, Cataño, Ibargüen; Caicedo.

ESTADÍSTICAS

Stats Perfom nos comparte los siguientes datos estadísticos previos al partido entre Poderosos y Pijaos:

• Independiente Medellín acumula 11 partidos sin caer como local ante Deportes Tolima en Primera División (5V 6E), marcando gol en cada uno de ellos (18 en total). La última victoria de los de Ibagué visitando al DIM fue en octubre de 2014 (2-3).

• Independiente Medellín mantiene su racha invicta como local en Primera División, ahora de 31 partidos (16V 15E). El marcador global favorece al DIM durante esta racha por 39-14, dejando su arco en cero en 20 compromisos (11V 9E).

• Deportes Tolima cayó en su último partido de la Liga BetPlay DIMAYOR I-2022 (1-0 vs La Equidad), pero aún no ha enlazado derrotas en lo que va del torneo. De hecho, desde marzo de 2021 (2D), el conjunto de Ibagué no encadena derrotas en un mismo certamen.

• Con los dos goles anotados ante Envigado en el partido más reciente de Independiente Medellín, Andrés Cadavid ya suma seis anotaciones en la Liga BetPlay DIMAYOR I-2022. Se trata de su mayor registro goleador en un mismo torneo de Primera División, superando los cinco tantos que anotó con Millonarios en el Finalización 2018.

• Deportes Tolima es el equipo que más goles ha marcado desde fuera del área en los cuadrangulares del Apertura 2022 (3), anotando el 60% de sus tantos (5) de esta forma.