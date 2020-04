"Me preocupan más los descensos que el campeón de Liga tras el coronavirus"

El ex de la Masia, Marc Crosas, habla en Goal del fútbol que imagina tras la pandemia: "Será difícil volver a ver familias enteras en los estadios".

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Marc Crosas (Sant Feliu de Guíxols, , 1988) se encuentra confinado en pero no pierde un ápice de los acontecimientos en el resto del mundo. Ex centrocampista de raza formado en las categorías inferiores del , jugó en , y antes de echar raíces en tierras aztecas, donde cerró su carrera tras vestir las zamarras de , Universidad de Guadalajara, y , además de un paso por el . Hoy reciclado a comentarista, asiste con la misma impotencia que cualquiera a los aciertos y desaciertos de los gestores de la crisis sanitaria generada a raíz del coronavirus y lo hace sin más fútbol que el que juega con sus hijos en el salón de su casa, desde donde también recibe la llamada vía Skype de Goal.

¿Cómo vives el confinamiento?

"Pues muy bien, es oficialmente nuestra primera semana de encierro en México aunque por opción personal ya llevamos algunos días más siguiendo los consejos de muchos al otro lado del mundo. Lo vivimos de una forma distinta, intentamos tener conversaciones como esta para hacerlo más llevadero".

¿Qué sensaciones hay en México?

"Es extraño, más en una época en la que las redes sociales informan y desinforman de todo lo que pasa. En treinta segundos puedes saber qué está pasando en o en Washington y vas viendo cómo se va avanzando a lo largo de las semanas. Primero recomendaban no salir y luego en otros países ya obligaban. Aquí, en cambio, las autoridades no tomaban ninguna decisión porque no sé por qué motivo aquí igual somos inmunes, o creían que el virus no había llegado. Hay dos formas de verlo. Creer lo que te dicen o pensar que quizá no tenemos infraestructura suficiente como para realizar las pruebas necesarias y asumir que también México está infectado, sobre todo viendo cómo el país vecino, , ya ha superado los contagios de , e incluso China. Lo ves con un poco de incredulidad. Los que tenemos la suerte de poder quedarnos en casa lo vivimos así pero en este país hay mucha gente que vive al día, que necesita salir a la calle y vender su producto, estar en contacto con la gente porque sino no tiene qué comer. El Gobierno finalmente ha dado el paso para ayudar a los más desfavorecidos pero hasta el momento no lo había hecho. Es preocupante de forma global, uno está tranquilo en casa y sale sólo a por comida pero no es fácil".

¿Se mira hacia Europa a la hora de gestionar esta crisis sanitaria?

"Personalmente sí. Pero como sociedad considero que nos teníamos que haber fijado mucho más. Nadie está preparado para combatir una pandemia como esta, para la mayoría es la primera vez. Me recuerda a cuando mis abuelos me hablaban de la Guerra Civil española, que a veces tenían que quedarse en casa pero lo veíamos como algo muy lejano. Obviamente no es una guerra pero es una situación muy extraña y deberíamos haber aprendido de los errores, entre comillas, que pudo cometer Europa. No lo hicimos y estamos cayendo en los mismos fallos que los Estados Unidos".

Estar confinado sin fútbol es todavía peor. ¿Qué es lo que más echas de menos?

"Echo de menos la competición, estábamos llegando a un momento clave de la temporada en muchos lugares del mundo, especialmente en la . Podía ser algo histórico porque me está tocando comentar estos partidos, como el triunfo del Atlético en Anfield. Hay una realidad para los que estamos informando, todos queremos ver fútbol pero no es fácil porque ¿ahora de qué hablamos? Cuando hay mesas de debate y conexiones desde casa acabamos hablando como si fuéramos médicos o expertos en la materia y al final sólo somos otros ciudadanos que viven esta experiencia como cualquier otro. Si hubiera fútbol nos facilitaría la vida a todos, al margen de poder disfrutar viéndolo por la tele. Porque en México no sólo se sigue el fútbol, también están la NFL, NBA, la MLB... Está todo parado y eso habla de la situación".

¿Cuál ha sido el proceder de la Federación Mexicana ante el coronavirus?

"El mismo que en España y Europa. A veces somos muy duros con las propias ligas pero fíjate en el ejemplo de la Champions League, con partidos a puerta cerrada cuando ya había partidos suspendidos. Otros con gente. Aquí pasó lo mismo. En una misma jornada del Clausura 2020 y que sigue abierto. El viernes se jugó con gente. el sábado a puerta cerrada y por la noche anunciaron que el partido del domingo iba a ser el último antes del parón forzado porque ya no era seguro para nadie. Estamos en la décima jornada, quedan siete antes del playoff. Normalmente el 24 de julio empezaría el Apertura pero no podrá ser así aunque las categorías inferiores quedaron definitivamente canceladas, si bien en este caso no hay intereses comerciales como en el fútbol de élite. Fechas no hay, de todas formas. Escuchamos a Tebas hablar de julio o agosto, a Tebas... va todo un poco ligado a cuando se reanude todo en Europa. La que sí se ha tomado las cosas de una forma muy seria es la en Estados Unidos, también la NBA canceló la liga apenas se produjo el primer positivo. También la NFL, que es época de training camps, está parada. Las ligas americanas sí han sido ejemplares a la hora de comunicar".

¿Alguien ha hablado de cancelaciones definitivas en algún deporte o todavía no?

"Más bien se ha especulado en tertúlias. Te pongo un ejemplo. Cruz Azul lleva muchísimos años sin ser campeón de liga siendo uno de los cuatro grandes pero en estos momentos es primer clasificado. Se ha especulado sobre si se cancelara la competición sería pertinente entregarles el título y sobre si sus aficionados podrían celebrarlo. Más bien ha sido eso que una realidad. Está por ver la forma en que se pueda organizar la forma para completar la temporada".

En efecto, no es lo mismo darle el título correspondiente al que al Barcelona o la , a día de hoy. Como ex futbolista, ¿cómo lo resolverías?

"Es complicado. Lo que no se puede hacer es dejar el título vacante. Pero también me parecería injusto, aunque queden varias fechas por jugar, que se lo den al primer clasificado de cada liga, más allá de los propios intereses de que uno es culé. Hasta el parón de las ligas los primeros han sido los que mejor han rendido pero es distinto lo del Liverpool, nadie puede decir que no merece el título por la distancia de puntos que lleva. Pero lo mismo podría valer para el Barcelona a pesar de que la distancia con el es mínima. Pero si por algo somos injustos en este debate es porque nos centramos en quién sería campeón y obviamos los descensos, que creo que puede ser mucho más grave. Ser campeón es sumarle un título más a un gigante, dejar vacante el título me preocupa menos que , , , o puedan descender con diez partidos por jugar con todo lo que ello significa. Ese retroceso es muy injusto. Lo mismo para los que suben, y eso me tocó vivirlo con el Tenerife. El título en si no va a saber igual gane quien lo gane, hay aficionados del Barcelona que menosprecian los últimos dos títulos, incluso. En el contexto en el que nos encontramos ¿qué más le da a la Juve conseguir el octavo título consecutivo?"

Cabe pensar en cómo será el fútbol después de todo esto. ¿Cómo te lo imaginas?

"No creo que lo más sensato sea que el fútbol regrese sin aficionados. Tampoco entendería que abrieran las puertas como si nada hubiera pasado. Será extraño, sin duda. Sin tener una bola mágica creo que será difícil volver a ver familias completas en un estadio, creo que el confinamiento se alargará aunque por lo menos habrá fútbol por la tele".

Antes de acabar, ¿algún nombre que debamos recordar en el fútbol mexicano?

"Hay varios. Como mexicanos, porque soy naturalizado y tengo pasaporte, no vendemos buen nuestro producto. No somos buenos vendiendo nuestro futbolista. Si preguntas en Europa saben del campeonato argentino y brasileño pero ver la liga mexicana fuera de aquí es muy difícil y lo sé porque lograr que mis padres me pudieran ver en Girona era una utopía. Aquí hay futbolistas con mucho talento y equipos que compiten bien, como el , que le complicó la vida al Liverpool. Está Fernando Beltrán, un centrocampista de , tocador y con último pase. Mi favorito, Carlos Rodríguez de Monterrey, de corte Barça, el Piojo Alvarado de Cruz Azul, un mediapunta zurdo, César Montes, un buen central de Monterrey... Al margen de no vendernos bien tampoco es fácil la adaptación. No ha sido fácil su adaptación a España. Aquí no se entiende que haya que tener paciencia. Tú lo ves como un joven que explotará y aquí creen que lo estamos inflando. Messi no era este Messi incluso teniendo esa calidad, no había aprendido a realizar esa toma de decisiones tan buena que tiene hoy en día".