Mbappé-Tuchel: la tensión se corta con un cuchillo en el PSG

Reunión en París entre Tuchel, Mbappé y Leonardo para cerrar la crisis abierta, según "Le Parisien"

La situación cada vez se enquista más. Que la relación entre Kylian Mbappé y Thomas Tuchel, estrella y entrenador del , no es la mejor, es un secreto a voces. Sin embargo, la tensión ya se corta con un cuchillo y ambos se vieron se vieron las caras en una cumbre con Leonardo Araujo, el directo deportivo parisino. ¿El objetivo? Intetnar limar asperezas tras su discusión en público por el cambio de la estrella francesa en el duelo ante el . Según informó el diario Le Parisien, "el malentendido entre ellos persiste e incluso crece" y su relación se mantiene en un clima de "tensión". Todo ello contrasta con el interés, púbico y notorio, del en conseguir el fichaje de Mbappé el próximo verano. Desde el club blanco se observa con atención lo que pueda pasar con el futuro de Mbappé, cada día más harto de Tuchel.

La relación entre el delantero y su entrenador no es la mejor No es la primera vez que Mbappé choca con el técnico alemán. El delantero cree que existe una falta de consideración hacia él que no existe hacia otras estrellas del equipo. " A Mbappé le molesta ser siempre el primero en salir", afirma Le Parisien. Y lo cierto es que Mbappé es la estrella del PSG que más veces visita el banquillo durante los partidos, en comparación con Neymar, Icardi o Di María. ¿Y qué piensa Tuchel de todo esto? Pues él entiende que tiene autoridad suficiente para cambiarle cuando considere oportuno, cree que todo lo que hace es para preservar al vestuario y entiende que debe dosificar a Mbappé para proteger al crack galo de problemas físicos derivados de la sobrecarga de minutos. El técnico desea que Mbappé llegue sano y sin problemas a los octavos de Champions.

Nadie duda de que hay preocupación en el PSG con este conflicto abierto y cada vez más notorio entre Tuchel y Mbappé. Ahora es el conjunto parisino el que desea cerrar cuanto antes la crisis. El PSG quiere ampliar su contrato, pero el jugador no está de momento por la labor de seguir en las condiciones actuales. El próximo verano puede ser decisivo a la hora de resolver su futuro. Nadie en París duda de que Mbappé es el futuro del club y todos quieren que se quede. Tuchel, en cambio, dependerá de los resultados. La situación no es sencilla. Y el Real Madrid, por supuesto, está en primera línea esperando ver cómo se desarrollan los acontecimientos en París. Hay quien cree que el "Caso Mbappé" está a punto de estallar y que, si es así, será una opotunidad única para intentar su fichaje. El tiempo dirá.