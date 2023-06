Mbappé niega que quiera irse este verano del PSG

El futbolista francés ha utilizado sus redes sociales para desmentir la información de 'Le Parisien'.

No han pasado ni 24 horas desde que L'Equipe y New York Times avisasen de que Kylian Mbappé había comunicado al Paris Saint-Germain su decisión de no ejecutar su opción de contrato para la 2024-2025 y que no renovará con el equipo parisino, lo que le dejaría libre para el próximo verano.

Acto seguido, el PSG hizo saber a través de numerosos medios de comunicación que si Mbappé se cerraba en banda a renovar, le venderían en este mercado de verano. Como informó 'El Larguero', la idea del PSG es vender este verano a Mbappé si no renueva pero que no quieren que sea al Real Madrid.

Este martes, Mbappé envió un comunicado a AFP asegurando que la carta al PSG fue únicamente para confirmar su decisión, la cual ya había comunicado el 15 de julio de 2022, menos de dos meses después de renovar con el club.

Poco después, 'Le Parisien' sacaba una información en la cual aseguraban que el deseo de Mbappé es salir del PSG este verano y que el único destino que le seduce es el Real Madrid. Ese es su objetivo. Sin embargo, el propio jugador ha utilizado su cuenta de Twitter para desmentirlo. "Mentiras. Al mismo tiempo, cuanto más grande es, más pasa. Ya he dicho que seguiré la temporada que viene en el PSG donde estoy muy contento".

En resumen, en menos de 24 horas Mbappé ha dejado claro que no quiere renovar con el Paris Saint-Germain y que su intención es la de continuar hasta el 30 de junio de 2024 en la capital francesa. Todo muy rocambolesco.