Mbappé cierra la puerta a su salida en verano: "Me voy a quedar en el PSG"

Habló para "Telefoot"; se mostró dolido por el KO europeo, pero aseguró que no se irá de París

A pesar del durísimo varapalo encajado por el PSG quedando KO en Europa, Kylian Mbappé no tiene previsto salir de París este próximo verano. Así lo ha reconocido el propio delantero, en un diálogo con "Telefoot", en el que reconoce que la eliminación ha supuesto un golpe durísimo pero el vestuario. No obstante, Mbappé ha querido salir al paso de todas las especulaciones en los medios, que le colocan en la órbita del Real Madrid y con intención de salir del PSG.

Mbappé ha cerrado la puerta a su posible marcha y ha comentado que sigue "confiando en este proyecto". Para el internacional francés, el KO continental supone "máxima dureza", pero explica que "el fútbol continúa y tenemos que levantar la cabeza para terminar dignamente la temporada. Es nuestro objetivo", asegura. Además, explica que "hay muchas personas que van a dudar de este proyecto del PSG, pero yo sigo creyendo. Creo que unidos, todos juntos, podremos hacer algo positivo por el PSG".

Por último, Mbappé señala "si hemos caído eliminados es porque es posible que no hayamos estado a la altura", para después matizar "ha sido muy duro para todos, estoy aturdido por haber caído y no tengo palabras". Eso sí, cerró las puertas a cualquier posibilidad de salir este verano: "Estaré con el PSG para intentarlo la próxima temporada. Me voy a quedar, es cierto. No ayuda en nada preocuparse por mi situación personal".

El PSG se ha gastado 1.150 millones de euros en fichajes durante las últimas temporadas, pero sigue sin pasar de cuartos de final en la Liga de Campeones. A pesar del último "palo" frente al United, el PSG cierra filas y sigue pensando que su proyecto acabará reinando en Europa. Según "Telefoot", ni Neymar ni Mbappé saldrán este verano del club.