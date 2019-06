Mayron George agradeció la confianza por parte de Matosas

Tras marcar su primer gol con Costa Rica, frente a Bermudas, el delantero siente que está cerca del nivel que desea para su juego.

Gustavo Matosas no dejó de apostar por Mayron George como su delantero de referencia y le terminó pagando con gol, frente a Bermudas, en el debut en las redes bajo la camiseta de .

"Tengo un entrenador que confía en mí y siento que poco a poco me he estado sintiendo mejor y llegando al nivel que quiero llegar”, dijo el atacante antes del entrenamiento de la Sele en New Jersey.

“Estoy muy feliz por haber anotado el gol, pero fue más importante para mí la victoria”, agregó George.

¿Qué espera del próximo compromiso en la ? “Todos los rivales son difíciles. Haití es un equipo fuerte, con jugadores muy rápidos y corpulentos, pero con los jugadores que tenemos los podemos contrarrestar y sacar la victoria”, contó.