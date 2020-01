Mayron Flores y su vuelta a Olimpia: "Es un reto muy grande"

Primera División de Honduras: El volante de 23 años muestra su alegría por haber regresado al club que lo vio crecer.

Mayron Flores culminó su vínculo con Marathón tras un año, a pesar de que no le quedó del todo clara su salida, aunque tendrá continuidad en el fútbol hondureño nada menos que en el campeón: Olimpia.

El volante de 23 años se inició en el club albo y lo conoce bien por sus pasos entre 2015/2017 y el 2018, por lo que sabe bien de qué se trata. Igualmente, admite que será todo un desafío arribar al campeón reinante.

"Tuve la llamada del profesor (Pedro Troglio) y me dijo que contaba conmigo y aquí estoy. Estamos otra vez en casa. La verdad como este es fútbol en cualquier momento te llaman y me tomó por sorpresa, muchos jugadores me han dicho que irse y regresar es difícil", confesó el nacido en Tegucigalpa.

"Es un reto muy grande, toca trabajar y pensar en el título. Vengo con muchas ganas, quiero crecer, vengo con más madurez y a dar toda de mi parte", agregó el también ex UPNFM, en declaraciones que recoge el sitio Diez.

Y a la hora de referirse a su partida del club esmeralda, Flores sentenció: "No me lo esperaba, pero así es el fútbol. Todavía no tuve la oportunidad de hablar con el profe (Héctor Vargas), eso ya pasó. Solo puedo decir que vengo agradecido porque me abrieron las puertas".