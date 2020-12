Mayne-Nicholls le baja el perfil al mal momento de Colo Colo: “No se acaba el mundo si toca descender”

El vicepresidente de los albos abordó el difícil momento que atraviesa el equipo, exclusivo colista del Campeonato Nacional 2020.

Harold Mayne-Nicholls es uno de los principales apuntados por los hinchas de en medio de la crisis que atraviesa el equipo, exclusivo colista del Campeonato Nacional 2020. Y ahora, el vicepresidente del Cacique lanzó una frase sobre una eventual pérdida de categoría que no cayó nada bien entre la fanaticada del cuadro de Macul.

"No se acaba el mundo si toca descender. No habrá problemas en la Moneda, el país tiene problemas más importantes", afirmó el directivo en diálogo con Más que Fútbol de DirecTV.

Y, en la misma línea, comentó que "no tenemos un plan de contingencia si descendemos, nosotros no pensamos eso. Estamos con seguridad de que no sucederá, que nos mantendremos en Primera División".

Con la intensión de lograr este objetivo, en Blanco y Negro le ofrecieron al plantel del Popular un incentivo para mantenerse en la máxima categoría. "Hay que ganar y nosotros daremos un bono a los jugadores para eso, se ha hecho siempre en la historia. Lo cierto, es que si alguna vez nos toca jugar en otra división, nos trae serios problemas financieros", expresó el dirigente de la concesionaria.

Por otra parte, el ex presidente de la ANFP admitió que “hubo un error” con las polémicas que se levantaron tras la suspensión de los contratos en medio de la pandemia por el Covid-19, señalando que “nosotros debimos llegar a un acuerdo con los jugadores sin un intermediario, sin un tercero. Cara a cara hubiese sido más fácil. Eso mirándolo hoy. Ya es un tema zanjado”.

Finalmente, el oriundo de se refirió a los dichos de Jorge Valdivia, quien lo criticó duramente antes de su regreso al Monumental. "No tengo ningún problema con las críticas que hizo Jorge Valdivia, menos para su regreso al club. Yo no soy amigo de los jugadores. He conversado con él, nos saludamos, no tengo problemas, queremos que nos ayude en nuestro presente", cerró.