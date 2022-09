Máximo Perrone: el centrocampista argentino que gana fans en la Premier League

Tiene 19 años y ya ha sido vinculado tanto con el Manchester City como con los Wolves después de una llamativa primera temporada en Primera.

“Hay un chico en séptima, un interno, que es un espectáculo. No lo quise subir porque todavía era muy chico, pero me costó mucho decidir porque me encanta trabajar con esos jugadores”, comentó Gabriel Heinze, por aquel entonces entrenador de Vélez, en febrero de 2020. Sus elogios iban dirigidos a un adolescente de 17 años llamado Máximo Perrone.

Nació el 7 de enero de 2003, y llegó a la institución en 2009. Tenía sólo seis años, era tan pequeño que su categoría aún no existía. Como las condiciones sobraban, le hicieron una prueba que superó con éxito. Entonces decidió esperar su momento mientras seguía jugando en los clubes de Devoto, Capital Federal, su barrio natal.

Como suele suceder con los niños que han crecido buscando su mejor posición en el césped, su lugar inicial no fue el medio del campo. Comenzó como delantero, específicamente de wing, más adelante se probó de enganche y hasta intentó de lateral derecho. Luego se quedó en una zona intermedia entre todas esas ubicaciones y jugó de volante por afuera.

Una decisión cambiaría su carrera, pero también describe a la perfección el carácter maduro y autoexigente de Perrone. Todavía suplente, pasando por diversas posiciones sin demasiada suerte, en Pre-Novena preguntó a Cristian Gómez, su entrenador, en qué lugar lo veía mejor para evolucionar. Había decidido dar un salto. El DT le comentó que debía intentarlo en el centro del campo. Y el chico aceptó. Ese mismo año terminó como titular en su nueva posición.

Su primer contrato profesional lo firmó en 2019, mientras que el 11 de noviembre de 2021 lo extendió hasta el 31 de diciembre de 2023. Hoy tiene una clausula de rescisión de 10.000.000 de euros.

En la actualidad es un centrocampista de manual. Lo sitúan en el eje del campo para darle funcionamiento y dinamismo a su equipo. “Es el puesto que más me gusta porque la pelota pasa mucho por mí, tengo la cancha de frente y puedo llegar al área”, ha sabido comentar. Se siente cómodo jugando como mixto, pero también en soledad. Desde que llegó a Primera creó una dupla con Nicolás Garayalde (22), que suele pararse unos metros delante de él.

Getty Images

Su debut no oficial fue el 5 de febrero de 2022, ante River en el mítico Monumental, a raíz de un amistoso de verano. Sus primeros toques de pelota hicieron que rápidamente se lo compare con Fernando Redondo por su elegancia y destreza. No obstante, él se espeja en otras figuras. Una en especial: Fernando Gago. Coincidieron en el Fortín, y si bien tuvo la posibilidad de cruzar algunas charlas banales con su ídolo, no llegó a compartir equipo. De Europa, en tanto, analiza los movimientos de Frenkie de Jong y Federico Valverde.

Tras aquella presentación en Núñez, se preveía que iba a sumar muchos minutos en el siguiente torneo junto al primer equipo velezano. Tardó cuatro partidos en ingresar, pero una vez que lo hizo no salió más. Su contribución a un desanimado Vélez fue esencial en pases, recuperaciones y goles.

Durante el primer semestre del año también debutó en la Sub 20 de Argentina. Coincidentemente fue en la presentación del nuevo entrenador, Javier Mascherano, que conoce muchos secretos de la posición. Fue empate 2-2 ante Estados Unidos, en los únicos 45 minutos que Perrone jugó en el nuevo ciclo. Es que la influencia que logró en su club no le permite irse sin dejar un hueco difícil de llenar.

Si hay una competición que describe el halo de distinción que recubre a Máximo es la Copa Libertadores. Es el escenario que lleva a las promesas sudamericanas hacia otro nivel, y esta no fue la excepción. Fue una pieza clave para que Vélez alcanzara las semifinales por primera vez en más de una década.

Llegados a la quinta jornada de la fase de grupos, todo parecía indicar que saldrían últimos. A los 83 minutos, de visitante en Uruguay, anotó un gol de cabeza que le daría una última esperanza. Debían ganar de local a Estudiantes, el líder absoluto. Lo lograron, fue goleada. ¿Cómo comenzó? Con asistencia de Perrone.

En octavos de final eliminaron a River Plate, uno de los máximos candidatos. El marcador global fue 1-0, y Vélez se caracterizó por una fuerte presión con el doble cinco Perrone - Garayalde como bandera. En la siguiente etapa vencieron a Talleres, otro coterráneo.

Su primera gran decepción como profesional fue perderse las semifinales ante Flamengo. Unos días antes del encuentro de ida se le detectó una lesión pulmonar que lo dejaba un mes sin poder hacer actividad física. Su equipo lo notó: perdió 4-0 de local y 3-1 de visitante.

En menos de un año siendo profesional ya lo han sondeado de distintas ligas europeas, siendo Manchester City y Wolverhampton los nombres con mayor peso. Es difícil predecir el siguiente paso de Máximo Perrone, pero todo parece indicar que escucharemos su nombre por un largo tiempo.