Mauro Quiroga llena de elogios al América

El delantero sensación del Necaxa no ocultó su admiración por las Águilas.

Desde su llegada al futbol mexicano en el Apertura 2019, Mauro Quiroga se ha convertido en el referente del . Con solo torneo y medio en ha anotado 17 goles, por lo que seguramente más de uno suspirará por hacerse con sus servicios en el mercado de verano.

El argentino conversó con Bolavip, revelando su interés por una institución de la . Luego de ser vinculado en múltiples ocasiones con el América, el argentino de 30 años coqueteó abiertamente con las Águilas: "Uno no puede ocultar las ganas, el sueño, de jugar en equipos grandes. De chico, cuando jugaba a la pelota en mi barrio, era todo River y Boca, y en este caso América es el equipo, a mi opinión, más grande de México. Obviamente sería un paso en mi carrera importantísimo para lo que yo vengo trabajando y buscando", aseguró.

Sin embargo, se dijo enfocado a mantener su nivel con los Rayos y seguir trabajando: "Hoy en día es imposible no enterarse de las cosas. La verdad es que en estos días se ha generado una repercusión muy grande en cuanto a esta noticia, pero a esta altura de mi carrera estoy tranquilo. Hoy me debo a Necaxa y en un futuro, no sé si cercano o lejano, solo Dios sabe qué va a pasar, confío en que me va a colocar en el lugar que me corresponde".

Más equipos

América y Necaxa se encontraron por última ocasión en la Jornada 8 del Clausura 2020 en el Estadio Azteca. En ese partido, los Rayos dieron la sorpresa y ganaron con un contundente 0-3. El autor de un doblete esa noche fue precisamente Quiroga.