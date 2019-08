Mauricio Isla ratifica: "Alexis Sánchez es hincha de la U"

El lateral de La Roja ratificó que el atacante del Manchester United es azul, aunque le tiene "cariño" a Colo Colo.

En una extensa entrevista con La Tercera, el lateral de La Roja Mauricio Isla abordó diversos temas. Uno de ellos se situó en torno al conflicto que tienen Claudio Bravo y Arturo Vidal en la Selección, pero también ratificó de qué club es hincha Alexis Sánchez.

"Tiene un gran cariño por el equipo que lo hizo debutar, , que está cerca de su casa y de su familia. También, el cariño que le dio cuando jugó ahí… Y él es hincha de la U y su madre igual", dijo el Huaso.

Pero también analizó su presente futbolístico y anticipó su retiro reconociendo que jugar en Universidad de es la prioridad. "Es uno de mis sueños. Le doy las gracias a la Católica, porque me hizo crecer. Pero si no hubiese tenido problemas ahí, hubiese jugado en Chile y no me hubiese venido a Europa".

"Capaz que hubiese debutado en la Católica y jugado solamente en Chile. Tomé una decisión y fue la correcta", grafica. "Siempre he sido hincha de la U y de Marcelo Salas, siempre fiel al Matador. Me gusta la U, porque la hinchada es fiel, la U ha pasado momentos muy difíciles, como ahora, y siempre están ahí. Es un sueño volver, pero quiero volver bien. Puede ser que, terminando el contrato, me quede un año más y luego vuelva", añade.

"Yo quiero eso, quiero llegar a la U para ser un aporte, no para retirarme. Quiero estar contento conmigo mismo y que la gente esté contenta conmigo. Quiero cumplir este sueño, porque no he jugado nunca en Chile. Quiero estar en el equipo que me gusta; que mis amigos y mi familia me vean ahí", cerró.