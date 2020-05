Matuidi: "La cuarentena del coronavirus me puso psicótico"

El mediocampista de la Juventus asegura que entró en pánico al conocer que había dado positivo de Covid-19.

Blaise Matuidi ha revelado cómo ha sido la lucha mental que atravesó después de ser puesto en cuarentena al dar positivo de coronavirus. El centrocampista de la fue diagnosticado con Covid-19 en marzo y aislado inmediatamente. Aunque fue un contagiado asintomático, la noticia de que había dado positivo le generó un gran susto al internacional francés, que lidió con varias dificultades para quedarse encerrado durante dos semanas.

"Teníamos buen estado de salud. Como saben, desafortunadamente tuve coronavirus. Honestamente, estaba entrando en pánico. Pánico total", dijo a su ex compañero de equipo de la Juventus Medhi Benatia, en una conversación que tuvo lugar en el canal de YouTube Bros. Stories. "Cuando se acercaron a mí y me dijeron: 'Has dado positivo', me quedé sin palabras. Estaba enfadado con el médico y le dije: '¿Está bromeando?' Fue duro para mi madre porque estaba muy lejos. No sabía cómo tranquilizar a mis padres", añadió.

"Es complicado. Es un momento delicado para nosotros. Esperemos que la salud sea lo primero. Solo espero que el coronavirus se desvanezca. No es un momento fácil porque tienes miedo por tu familia. Te diré la verdad. Es difícil. Es realmente difícil. Cuando me dieron el resultado positivo, ni siquiera podía salir de compras. Me puso psicótico", confesó.

Matuidi también contó que "siempre intentas asegurarte de que la gente no esté demasiado cerca, tienes que ser mentalmente fuerte. Tomará tiempo, esta es una situación nueva para todos nosotros. No tenía síntomas pero, tan pronto como escuché la noticia, estuve en estado de shock. Estaba en pánico total, temía por mi familia y amigos".

El jugador de 33 años fue uno de los tres jugadores de la Juventus que se contagiaron la enfermedad, junto al atacante argentino Paulo Dybala y al defensa italiano Daniele Rugani.