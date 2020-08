Matthäus sigue bravucón antes de la Champions League: "Messi se enfrenta a su sucesor, este Barça no da miedo"

La leyenda del Bayern sigue despreciando al cuadro azulgrana, del que sólo destaca a Messi pese a ponerle por debajo de Lewandowski.

Lothar Matthäus, antigua leyenda del Bayern de Múnich y la seleccion alemana durante los ochenta y los noventa no tiene dudas en cuanto a que la estrella del cuadro bávaro, Robert Lewandowski, está hoy por encima de Leo Messi . Según ha expresado en unas declaraciones al diario Bild el ex futbolista pone por las nubes al delantero polaco antes de que y Bayern crucen espadas en los cuartos de final de la el próximo viernes.

"Messi se enfrenta a su sucesor como mejor jugador del mundo, Robert Lewandowski" asegura. Para Matthäus, el actual máximo goleador del cuadro bávaro "es el mejor jugador, no sólo el mejor delantero" y también entiende que hasta el propio Barcelona ha bajado su nivel de forma considerable con respecto al juego exhibido hace algunas temporadas.

"El Barcelona no me da miedo"

Según Matthäus, "el Barça de hoy ya no es el de antes" . El alemán entiende que "tienen a Messi, claro, un jugador como él siempre es capaz de hacer una genialidad" . Sin embargo, también considera que "él solo no bastará contra este Bayern" por lo que concluye "el Barça no me da miedo" .

Son unas declaraciones coherentes con su primera reacción tras conocer que el Bayern iba a jugarse el pase a las semifinales ante el Barcelona, cuando afirmó en Sky que "creo que el Bayern tendría que equivocarse mucho y hacer las cosas mal para perder ante este Barcelona" . Habrá que ver si es tan poco fiero el cuadro barcelonista como lo pinta Matthäus.