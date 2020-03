Matip recuerda la remontada del Liverpool: "Todos celebraban y yo estaba sentado en un cubículo con Messi"

El central del Liverpool recuerda la remontada al Barcelona de 2019.

Joel Matip, defensa del , ha recordado una particular experiencia vivida junto a Lionel Messi y acontecida después del histórico triunfo de los Reds 4-0 sobre el , en Anfield, por la vuelta de las semifinales de la en 2019.

"Después del partido, formamos una línea hombro con hombro frente a 'The Kop' y cantamos 'You'll Never Walk Alone' con toda la afición", dijp Matip sobre la emoción de los Reds tras la victoria. "Fue uno de los momentos más hermosos de mi carrera, quizás al nivel de mi debut con el en Múnich. No me importaba nada, era como si flotara en el aire", añadió en una entrevista concedida al diario alemán '11 Freunde'.

A Matip le tocó someterse al control antidoping, y allí se cruzaba con Messi: "Ahí había un chico sentado y bastante deprimido. Conoces a los demás de haber jugado contra ellos, pero no es como si te sentaras a su lado todos los días en una habitación pequeña, como si fueras a tomar un café. Todos celebraban y yo estaba sentado en un cubículo con Messi".

Cabe recordar que el Liverpool remontó en Anfield el 3 a 0 del Barcelona en el Camp Nou para acceder a la final y llevarse el título frente al .