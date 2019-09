Matías Rodríguez reconoce que en Universidad de Chile sienten miedo

Sostener una victoria se ha convertido en una misión durísima para el conjunto laico, y su capitán explicó por qué les cuesta tanto ganar.

Universidad de Chile continúa su maratónica lucha por evitar el descenso a la Primera B y Matías Rodríguez, el capitán del equipo, hizo importantes revelaciones sobre un momento en el que les está costando de sobremanera cerrar los resultados. El lateral habló del "miedo" que sienten, mismo que no les está dejando cerrar los partidos, tal y como les pasó el último fin de semana contra en su cuarto empate consecutivo por el torneo local.

"Estoy pensando en salir del fondo, ganar y dejar de sufrir en este año que ha sido bastante duro para nosotros. Por el miedo a que te empaten uno empieza a replegarse y eso nos juega en contra porque no nos está saliendo. Estamos tomando malas decisiones y no tenemos la suerte que se necesita. Sabemos lo que hay que mejorar y trabajaremos para eso", dijo el 6 en conferencia.

El diestro agregó que en la U "no nos podemos dar el lujo de no ganar. No puede ser. Uno analiza los partidos y cuántos pudimos haber ganado. Generamos, pero tenemos falta de gol", y en esa línea espera "que se le abra el arco" a Marcos Riquelme, quien apenas suma un grito por Copa Chile.

"No me sirve de nada pensar en los demás si uno no hace su tarea. A nosotros nos sirve ganar solamente. Ahora tenemos días para ver cómo juegan, siempre nos cuestan los partidos con ", culminó el lateral sobre su siguiente rival y los contrincantes directos en la pelea por no bajar. Una semana después de los árabes, habrá Superclásico en el Monumental.

Con 21 de 30 fechas disputadas, los laicos tienen 21 puntos, dos más que el colista y uno más que , el otro que estaría perdiendo la categoría. Además, la U es, con tres triunfos en 2019, el menos ganador entre todos los equipos de Primera División.