Matías Rodríguez evaluará su continuidad en Universidad de Chile

El futbolista de 34 años dejó abierta la posibilidad de abandonar a los azules cuando termine la presente temporada.

Matías Rodríguez habló con la prensa en la previa del partido entre Universidad de y , por la fecha 17 del Campeonato Nacional 2020, y dejó abierta la posibilidad de abandonar el club cuando finalice la temporada.

El jugador de 34 años contó que su contrato se puede renovar automáticamente si disputa al menos el 65% de los partidos, pero dijo que al final de la competencia evaluará la situación y hablará con "las personas correspondientes" para decidir su futuro.

Sobre la actualidad de la U, Rodríguez señaló: "Fue un mes complejo, no pudimos conseguir los puntos que queríamos y en el juego no estuvimos bien. Obviamente se empieza a decir que pueden venir refuerzos, tenemos un plantel corto, con muchas bajas importantes, como Pablo Aránguiz y Franco Lobos y se nos acortó mucho el plantel. Hay que seguir trabajando y muchas veces la gente lo dice que hay que hablar menos y hacer más y por eso he optado por esa manera. Prefiero entrenar y hacer las cosas bien".

Más equipos

Y agregó: "Estamos en la parte alta de la tabla, pero queremos más. Hemos preparado el partido con muchísimas ganas, ahora tenemos la baja de Walter pero confiando en que podremos hacer un buen partido para quedarnos con los tres puntos".

El argentino perdió la capitanía a manos de Montillo y al respecto declaró: "Al principio fue raro, pero el que me conoce y que está conmigo todos saben cómo lo tomé. Al principio a uno le cuesta aceptarlo, pero si el técnico lo decidió, hay que aceptarlo y afrontarlo. No hay mucho que hacer, solamente estaba con mucha ilusión de volver a jugar después de dos partidos sin poder hacerlo y estaba más preocupado en hacer las cosas bien que en si era o no capitán".

También comentó las críticas que recibe Hernán Caputto por el mal presente del equipo: "Fue un mes complejo para todos y obviamente que siempre van a apuntar al entrenador. Es normal que ene este equipo se rumoree en cuanto a posibles llegadas, pero tenemos que hacer nuestra autocrítica, sabemos que estamos al debe y que tenemos que mejorar mucho y que gran parte era culpa nuestra, nosotros confiamos en Hernán y lo único que queremos el bienestar para el club, pelear el torneo y pelear por entrar una copa internacional. Si es que se llegan a concretar los refuerzos, que lleguen rápido para potenciar al plantel y pensando en la segunda etapa".

Cuando fue consultado sobre la tabla del descenso, Rodríguez respondió: "Nosotros estamos mirando terminar lo más arriba posible, y si vamos ganando en el torneo, subiremos en la tabla acumulada. Preferimos mirar la tabla para clasificar a una copa o pelear el torneo como ya lo dije".

Por último, habló del encuentro del jueves ante Universidad de Concepción: "Uno siempre analiza al rival, lo va viendo. Sabemos que tienen transiciones rápidas, sabemos cómo contrarrestar eso, cómo dañar. Pensamos que podemos hacerles daño, venimos trabajando muy bien. El equipo quiere revertir la situación, quiere volver a sonreír, disfrutar los partidos. Sabemos las capacidades de la U. de Conce y hay que estar muy alerta a los delanteros y a los que vienen de atrás. Esperemos que tengamos un gran día".