Matías Fernández asume su deuda con Junior: "No he cumplido con las expectativas que la gente esperaba"

El volante chileno reconoció que su nivel ha estado lejos de lo esperado y reveló que está a disposición del técnico Julio Comesaña.

Matías Fernández rompió el silencio este martes para reconocer que se siente en deuda con Junior, debido a las constantes lesiones que le han impedido tener continuidad desde que llegó al club a comienzos de este año. Y es que el volante chileno suma apenas ocho presencias y un gol y no juega hace casi dos meses en el “Tiburón”.

“A mí nunca me ha gustado ni me ha caracterizado hablar con la prensa, pero creo que era necesario para dejar claro el tema de mi lesión. Ese es el propósito del comunicado que voy a leer para dejar los puntos claros”, parte explicando.

“Empiezo con el partido de Tolima, en el que pude jugar unos minutos y me sentí muy bien. También aprovecho para agradecer a los hinchas por el recibimiento. Después de ese partido, comenzamos una semana de entrenamiento normal y llegamos al día jueves, que era la práctica de fútbol. Ese día yo tenía una pequeña molestia en el aductor y el profesor Julio (Comesaña), el entrenador, junto a su cuerpo técnico, me recomedó no entrenar, pero yo con las ganas de querer estar, de querer participar, no tomé el consejo. Fue ese día en que me lesioné y me ha tenido todo este tiempo sin entrenar ni participar de los partidos”, añade.

“También quiero dejar claro que no es culpa del entrenador. Yo no he estado disponible para jugar, no tenía el alta médica, así que es culpa mía”, enfatizó, para luego aclarar que “ha sido un tiempo difícil. Estar tanto tiempo lesionado no es fácil. Sé que no he podido cumplir las expectativas que la gente esperaba, pero tengan claro que con la gracia de Dios y la ayuda de mi familia sigo con las mismas ganas y la ilusión de revertir la situación, de darle un vuelco y ser un gran aporte para el equipo”.

Finalmente, se reservó la última reflexión para anunciar su retorno a los entrenamientos. Podría ser opción para el duelo de este sábado ante . “La buena noticia es que desde hoy estoy disponible, así que puedo empezar a entrenar de forma normal. Estoy a disposición del cuerpo técnico y espero estar a la par de mis compañeros, ponerme a punto para ser un real aporte”, cerró.