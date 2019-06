Mateus Uribe: "Estamos para grandes cosas, pero tenemos los pies en la tierra"

El volante paisa y Davinson Sánchez analizaron el cruce con el seleccionado Chileno por los cuartos de final de la Copa América.

La verdadera está a punto de iniciar. Así lo han dejado claro Mateus Uribe y Davinson Sánchez en sus declaraciones a los medios de comunicación en la previa al duelo entre y por los cuartos de final del torneo continental.

A continuación destacamos lo mejor de la rueda de prensa de los dos hombres de la Tricolor: El rival de turno, el trabajo de Colombia y la cercanía con el profe Reinaldo Rueda.

MATEUS URIBE

El estilo Rueda: “Los equipos del profe Reinaldo siempre juegan bien al fútbol. Ponen la pelota al piso. En Chile tienen jugadores de buen pie y esto permite una cantidad de variantes importantes en el juego. Para él es importante el orden en el mediocampo y generar sorpresa para acompañar a los hombres de ataque.

Chile: "De los dos rivales que nos podían tocar es mucho mejor Chile para el juego de nosotros. Juega bien a la pelota, en el medio tiene jugadores que tratan bien la pelota, pero nos dan espacios. Vamos a enfrentar un rival que bien de ganarse 2 copas, sabemos de su jerarquía".

Aspectos a mejorar: "Los partidos ganados no quieren decir que seamos un equipo perfecto, estamos trabajando para corregir. Hemos sido muy contundentes, pero también tenemos que ser claros que los equipos no nos puedes manejar la pelota. No podemos tener posesión sin verticalidad”

Nivel de Colombia: "En esta era del profe Queiroz hemos demostrado cosas que el equipo no había mostrado antes. Nosotros venimos creciendo de un proceso corto. Sabemos que estamos para grandes cosas, pero no hemos ganado a nada".

El artículo sigue a continuación

DAVINSON SÁNCHEZ

La defensa y los laterales: “Como Selección nos enfocamos en Colombia. Sabemos que simplemente el hecho de representar este país da para soñar en cada partido. Con el respeto que merece Chile, no solo la zona izquierda sino la derecha tienen la capacidad de aportar en defensa y ataque.Colombia tiene argumentos para pelear contra cualquiera”

La solidez de Colombia: "El técnico hizo que esta Selección atacara y defendiera al mismo tiempo. No brindar esa brecha entre líneas nos da la posibilidad de que nunca un equipo nos coja en desorden y a la hora de atacar tener la vigilancia acertada para no ser sorprendidos teniendo distancias más cortas para así estar frescos y resolver este tipo de situaciones".

El rival: "Chile es el campeón, pero Colombia no es inferior, solo que intentaremos ser protagonistas donde vayamos y más con la calidad de jugadores que tenemos. Hay que afrontar el partido con la importancia que se debe. Recién empieza la Copa, la primera fase fue importante pero no tiene relevancia si ante Chile no somos el equipo que hemos demostrado ser"