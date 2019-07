Mateu Alemany y su salida: "Yo quiero seguir en el Valencia"

El director general no descarta seguir en Mestalla tras pasara varias horas debatiendo su futuro con el presidente, Anil Murthy.

El futuro Valencia a nivel institucional se está decidiendo. El director general Mateu Alemany, estudiar abandonar el club en las próximas horas según por su relación del dirigente con el máximo accionista, Peter Lim, que pretende tener más poder en las áreas que actualmente está dirigiendo Alemany y su marcha se ha debatido en una reunión con el presidente, Anil Murthy, que ha tenido durante varias horas en la tarde de este lunes.

Tras el encuentro, Alemany explicaba que su deseo es seguir en la entidad: "Yo quiero seguir en el como siempre me he visto y he querido quedarme; es positivo que se hablen las cosas. Meriton tiene su punto de vista y tenemos que buscar puntos en común".

Los aficionados del Valencia se han mostrado contrarios a la salida del directivo en las redes sociales e incluso han mostrado su descontento a Murthy en las puertas de la sede del Valencia donde se han mantenido las reuniones y se han vivido momentos de tensión con los seguidores che.

El conflicto

El problema viene por un interés de Lim de controlar más la parcela deportiva y es similar al que ocurrió en 2015 y terminó con la salida del club de Amadeo Salvo y de Rufete, que por aquel entonces dirigían el proyecto futbolístico del club. Alemany, con una larga experiencia en el mundo del fútbol, llegó en marzo de 2017 al club con el objetivo de reconducir un club errático que llevaba tiempo fuera de los puestos de .

De su mano llegó Marcelino García Toral y los resultados han sido notables. En este tiempo el club se ha metido en dos ocasiones en Champions y consiguió ganar la al esta temporada, el año de su centenario. La problemática actual, con Alemany planteándose su salida, ha decepcionado al técnico y a sus auxiliares, que tiene una total sintonía con el equipo directivo actual.